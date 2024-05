Il caos delle concessioni balneari manda in tilt anche la Capitaneria di porto. Con una nota firmata dal comandante Francesco Perrotti, l’ente marittimo di Gallipoli ha chiesto, giovedì scorso, a tutti i comuni rivieraschi di comunicare le decisioni in merito ai titoli concessori, visto che «alcuni titoli concessori risultano tutt’ora prorogati sino al 31 dicembre 2033».

APPROFONDIMENTI SCHEDE Estate 2024 a rischio rincari: salgono i prezzi di ombrelloni e lettini. Ecco le località più care e quelle più economiche. La lista L'EDITORIALE Mare, concessioni, parcheggi: le sabbie mobili del turismo, tra ritardi e incertezze LE SENTENZE Il Tar di Bari dà ragione a 21 stabilimenti balneari: stop alle gare, concessioni prorogate al 2033 ATTUALITà Concessioni balneari, il Consiglio di Stato: ​«Stop alle deroghe, subito le gare»

La decisione

Una decisione nata dalla recente sentenza dello scorso 30 aprile del Consiglio di Stato che, al contrario, aveva messo in discussione l’ultima decisione legislativa, quella di prorogare fino al 31 dicembre 2024 «e che dovrebbe essere disapplicata» facendo valere, addirittura, la scadenza dello scorso fine anno. Insomma la Capitaneria «atteso che alcuni titoli concessori risultano tutt’ora prorogati sino al 31 dicembre 2033», chiedeva di conoscere come ogni comune «abbia deliberato in merito alla scadenza delle concessioni». Neanche il tempo, per le amministrazioni, di recepire la comunicazione che la stessa Capitaneria ha fatto dietro front chiedendo di ignorare la disposizione: «Attesa la complessità della tematica in argomento, si prega di ritenere al momento sospesa la richiesta». Insomma una situazione surreale che ha mandato in bestia i concessionari, stanchi dell’inerzia governativa e preoccupati di trovarsi, letteralmente da un giorno all’altro, senza lavoro per il quale hanno investivo per decenni. Una giornata infernale, la definisce Giuseppe Mancarella, presidente nazionale di FederTerziario Balnerari. «Siamo senza parole. Ogni giorno un rappresentante di un ente pubblico si sveglia ed emana un provvedimento sui lidi, senza alcun criterio - precisa -. La notizia della ricognizione ha rischiato seriamente di procurarci un danno serio di immagine, con ricadute enormi sulla prossima stagione estiva». Mancarella aggiunge che quanto sta avvenendo può avere delle conseguenze a lungo termine, a partire dalla tanto declamata Bandiera blu, merito anche dell’impegno dei concessionari.

A mancare è ovviamente la chiarezza, come sottolineato da Confimprese Demaniali Italia: «Auspichiamo una improcrastinabile attività di riforma e stabilizzazione de comparto balneare italiano - sottolinea il presidente Mauro Della Valle-. Il legislatore ha il dovere di dare serenità e certezza alle famiglie balneari italiane e contestualizzare anche per gli organi di controllo la certezza delle norme». E l’incertezza regna sovrana soprattutto in campo giudiziario, dove le sentenze si moltiplicano. L'attesa al momento è per la sentenza del Consiglio di Stato che dovrebbe esprimersi sulla proroga automatica delle concessioni fino al 2033. I giudici, lo scorso 7 maggio, riuniti in Sezione semplice, si sono riservati di decidere: la bocciatura della Cassazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria che aveva imposto la disapplicazione dell’allungamento delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023, per la mancata considerazione delle prerogative dei sindacati e della Regione Abruzzo, infatti, ha avuto come conseguenza il rinvio a Palazzo Spada per un riesame del caso. Di recente però, il caso di Bari in cui il Tar aveva stabilito la validità della scadenza nel 2033 di 21 stabilimenti di Monopoli perché arrivata al termine «di una procedura selettiva impiegata dal comune e disciplinata dal regolamento di attuazione del codice della navigazione». Per il presidente del Sib, Antonio Capacchione è una conferma della bontà dell’azione del sindacato. «Siamo in presenza di importanti decisioni della giustizia amministrativa in favore dei concessionari attualmente operanti - spiega - che però non fanno venir meno sia la necessità che l’urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore». Intanto, in attesa della rifinitura sulla mappatura promossa dalla Presidenza del Consiglio con l’incontro previsto per il 12 giugno e che dovrà servire all’Italia a dimostrare all’Unione Europea l’inutilità della direttiva Bolkestein vista l’abbondanza della risorsa “spiaggia”, si lavora per garantire ai balneari un ristoro in caso di messa a bando delle concessioni. Il punto è l’abrogazione dell’articolo 49 del Codice della navigazione, che prevede l’esproprio delle strutture alla scadenza. Il testo, presentato lo scorso luglio dai deputati Riccardo Zucconi e Gianluca Caramanna (FdI), è arrivato in commissione finanze alla Camera e nei prossimi giorni dovranno essere votati i vari emendamenti, tra cui quello della Lega, presentato dai deputati della Lega Salvatore di Mattina ed Elisa Montemagni. «Il Portogallo è uscito dalla procedura di infrazione europea introducendo il diritto di prelazione a parità di investimento per i concessionari uscenti - commenta Di Mattina-. Se l’Ue ha accettato questa misura a favore dei balneari portoghesi, non si vede perché dovrebbe respingerla in Italia».