Perseguita il prof per il dottorato di ricerca: condannata a otto mesi

Avrebbe perseguitato il direttore del Centro per le nanotecnologie biomolecolari dell'Istituto italiano di tecnologia di Lecce, accusandolo di averle impedito di ottenere il dottorato. Una ex dottoranda dell'Università del Salento di 40 anni originaria della provincia di Brindisi è stata condannata a otto mesi di reclusione per stalking, a fronte della richiesta di un anno da parte dell'accusa. La sentenza è stata firmata nei giorni scorsi dal giudice del Tribunale di Lecce Fabrizio Malagnino.

L'episodio

I fatti sarebbero avvenuti a partire dal mese di febbraio del 2020. L'ex dottoranda avrebbe continuato a molestare via email il direttore del Centro, accusandolo ingiustamente di averle impedito di svolgere il dottorato. «Ma sei almeno consapevole che non ho preso il dottorato per colpa tua? Se non sei nemmeno consapevole, sei da tso. Prima o poi lo avrai»: questo il testo di una delle mail che la donna avrebbe inviato al direttore e anche ad una ricercatrice.

Decine di messaggi dal contenuto minaccioso, che avrebbero spinto il direttore e la ricercatrice anche a temere per la propria sicurezza. Destinataria delle invettive della donna, in una occasione, sarebbe stata anche la sorella della ricercatrice, che avrebbe ricevuto un messaggio del tipo «Carissima, tu hai preso il tuo dottorato? Beh, io avrei voluto prendere il mio ma per colpa di tua sorella, tutto questo non è avvenuto». E tutto questo nonostante a suo carico ci fosse anche un ammonimento del questore di Lecce.

Al termine del processo di primo grado a suo carico, la quarantenne - difesa dall'avvocato Paolo Cantelmo - è stata condannata a otto mesi di reclusione, con sospensione della pena e con il beneficio della non menzione. La condanna riguarda solo la presunta persecuzione ai danni del direttore del Centro. Proscioglimento per difetto di querela, invece, per i fatti riguardanti la ricercatrice. Depositate le motivazioni, la donna potrà valutare insieme al suo legale se ricorrere in appello.