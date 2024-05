Lecce, la sfilata con la squadra non c'è ma i tifosi festeggiano fino a tardi: sfottò al Bari e cori d'amore. Neanche la pioggia ferma il corteo

Serie A bagnata, Serie A fortunata. Del resto non sarà un matrimonio quello che si è consumato ieri, ma l’eterna promessa d’amore del popolo giallorosso per il proprio Lecce. Neppure la pioggia ha fermato la festa, portata avanti dai ragazzi della Curva Nord, nel centro storico. Rinviata, invece, la sfilata della squadra, che avrebbe dovuto raggiungere piazza Sant’Oronzo a bordo di un pullman scoperto. C’erano circa 2-300 tifosi in piazza quando ieri, attorno alle 21.15, è arrivata la notizia che la sfilata ufficiale del club era “annullata”. Il Lecce, però, conta di riprogrammarla, magari in settimana. La macchina organizzativa, per capire se ci sarà la possibilità di permettere ai tifosi di abbracciare la squadra che ha ottenuto la seconda salvezza consecutiva, partirà tra oggi e domani. Ora si attende il nuovo annuncio.

Il racconto

Lecce, però, è esplosa d'amore lo stesso.

Nonostante la pioggia, le difficili condizioni meteo e tutto il contorno. Questo, appunto, è rimasto un contorno e nulla di più. Del resto la pioggia non aveva fermato nemmeno l’entusiasmo dei tifosi al Via del Mare, che dopo la partita hanno tributato un lungo applauso alla squadra, che ha fatto il giro di campo. Applausi scroscianti, poi l’urlo della Curva, il settore più caldo del tifo giallorosso: “Grazie ragazzi”. La partita, vinta dall'Atalanta per 2-0, è passata in secondo piano. Ieri Lecce voleva solo festeggiare il Lecce, la Serie A che l’anno prossimo sarà nel Salento per la terza stagione consecutiva. Contava solo questo. L'abbraccio allo stadio era avvenuto già poco prima del fischio d’inizio, quando il Via del Mare ha accolto l'ingresso in campo del Lecce con quasi 20mila bandierine giallorosse, offerte dallo sponsor del club Deghi. Le stesse bandierine che ieri sera si scorgevano in giro fino a notte fonda.

La festa della Curva Nord, seguita da centinaia di persone, è partita da Porta Napoli attorno alle 21.30, nonostante la pioggia. Il corteo, con bandieroni e con i canti della Curva a fare da sottofondo, è arrivato in Piazza Libertini, passando da Piazza Sant’Oronzo. In tanti si sono aggregati. Unico lo show di fumogeni e striscioni. In Piazza Libertini l'atto finale. Tutto è andato per il meglio, nessuna problematica di alcun genere. Solo tanto calore, tanto entusiasmo, la voglia di festeggiare un traguardo sofferto, voluto, sentito. Non è mancato qualche coro verso la “vicina” Bari, che adesso soffre e rischia addirittura la retrocessione in Serie C. “Bari, sognala”, il coro ripetuto dai tifosi salentini per le strade, riferito ai “cugini”. Lo sfottò, si dice, è il sale del calcio. Poi tanti canti che promettono un amore incondizionato. Chi c’era, ieri, avrà pensato anche agli anni bui, tristi, della Serie C, alle tante sofferenze. Tutto nella norma, però. Il tifoso giallorosso, oggi, vuole solo godersi la vittoria, la terza stagione consecutiva meravigliosamente.

L'ultima tappa

E’ l’ultima tappa di un processo durato anni. Lecce tifa Lecce (e basta, direbbe il presidente Saverio Sticchi Damiani). Lecce si innamora, è tra le prime dieci piazze in Italia per numero di presenze allo stadio. La festa di ieri è solo l’ultima testimonianza di come la città ha vissuto un campionato a tratti da montagne russe, ma alla fine bellissimo. La salvezza è lo scudetto giallorosso. Ed è festa. Tanti anche i bambini, con la maglietta del Lecce addosso. Mentre la Nord si allontana, a corteo ormai finito, un bimbo dice alla mamma: “Da grande anche io vorrei fare questo”. Lecce ha vinto ancora.