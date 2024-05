Puglia: meteo instabile, ma prossima settimana con vortice africano. Ecco le previsioni

Una domenica segnata dall'ingresso di correnti umide quella di domani - 19 maggio - in Puglia, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti il bel tempo ha le ore contate visto che una nuova circolazione depressionaria nel fine settimana rinnoverà instabilità anche sulle regioni del basso versante adriatico con rovesci e temporali di passaggio, localmente anche intesi, specie domenica. Il tutto accompagnato da un temporaneo rinforzo della ventilazione ma da clima ancora mite. Intanto un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia è stato emesso dalla protezione civile regionale con validità fino alla mezzanotte di oggi. Nel bollettino sono previste precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati». Migliora poi nel corso della prossima settimana con cieli sereni o poco nuvolosi entro mercoledì.

Vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.