Sono nove le aziende che parteciperanno alla gara per il restyling di via XXV Luglio. Scaduti il 3 maggio scorso i termini per la presentazione delle domande, il bando procederà nelle prossime settimane con l’assegnazione: l’apertura del cantiere arriverà non prima di settembre. Così assicura l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Nuzzaci: «Ci vorranno non meno di cinque mesi per arrivare ad avere le maestranze sul posto - spiega -. In questa fase dobbiamo solo accertare che l’intero iter sia completato e poi procederemo». Quindi, questa sarà l’ultima estate con via XXV Luglio aperta al traffico. Chiuso il cantiere (i lavori dureranno 21 mesi), sostituito l’asfalto con i basoli, la strada (dall’incrocio con via Costa) diventerà pedonale.

Le imprese in corsa per l’aggiudicazione dell’appalto sono: Marullo Costruzioni S.R.L.; La Pietrafesa Srl; Kostruttiva S.C.P.A.; La Rti composta da Elia Restauri S.R.L. e da Calora Surl; La Valle Costruzioni e Restauri Srl; Consorzio Stabile Build S.C.A R.L.; Capriello Vincenzo Srl; A.D. Restauri & Costruzioni S.R.L. e Ciullo Restauri Srl.

Il progetto

Un progetto da 3 milioni e 690 euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, a cui le ditte singole o in forma di raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese si sono candidate con offerte al ribasso. Il bando per i “Lavori di riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello Carlo V”, e la pedonalizzazione di via XXV Luglio in particolare, cambieranno radicalmente il volto del centro cittadino secondo quanto previsto dal progetto «finalizzato alla creazione di un sistema continuo e completo di più funzioni urbane, utili a valorizzare la fruizione del Castello Carlo V e rientrare nella logica di rafforzamento dei fattori di attrattiva e competitività turistica della città di Lecce».

La riqualificazione, che durerà 663 giorni, in tutto 21 mesi, riguarderà viale XXV Luglio, e le vie V. Fazzi e R. Di Biccari. «Gli interventi da eseguire -si legge nel bando- mirano al ripristino delle antiche pavimentazioni, alla realizzazione di nuove, tutelando le alberature esistenti, per una superficie totale di intervento di circa 7.700 mq nel tessuto urbano storico».

Già da settembre, quindi le strade interessate, a partire proprio dall’arteria principale che è via XXV Luglio, saranno vietate alle auto per i lavori che porteranno a una trasformazione di grande respiro, ritrovando quella cucitura naturale, secondo le intenzioni dell'amministrazione, tra la parte antica all’interno del perimetro delle mura urbiche e la zona più commerciale della città, sino a Piazza Mazzini. L’ingresso principale del Castello Carlo V, come indicato da progetto, si affaccerà su un’ampia area pedonale con l’obiettivo di conferire all’opera fortificata una nuova centralità, promuoverne l’attrattività turistica e facilitare la possibilità per i cittadini leccesi e turisti di raggiungerla.

Previsti anche elementi di arredo urbano in pietra, panchine, una ciclabile e un parcheggio bike-sharing. Destinazioni ad hoc per gli spazi verdi con la piantumazione di nuove alberature e aiuole. La ditta interverrà sui sottoservizi (rete di smaltimento acque meteoriche, rete idrica e pubblica illuminazione) e procederà ad un nuovo impianto di pubblica illuminazione. Inoltre un totem digitale farà da smart point, fornendo informazioni di interesse storico artistico e naturalistico e aggiornamenti su iniziative, strutture ricettive, ristoranti e punti bike friendly della città.

La pedonalizzazione punta anche a conferire maggiore attrattività alle attività commerciali presenti sul primo tratto di Via XXV Luglio e a creare davanti all’ingresso principale del Teatro Politeama un ampio “foyer all’aperto” che ne valorizzi a livello urbanistico la presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA