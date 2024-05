Il Lecce funziona a metà, vince l'Atalanta ma è festa giallorossa

Il Lecce funziona a metà, vince l'Atalanta ma questo non rovina la festa giallorossa, nonostante la pioggia. Al Via del Mare passano i nerazzurri, nonostante il miglior primo tempo dei giallorossi. Annullato un gol a Dorgu per fuorigioco al 45'. Nella ripresa entra De Ketelaere, che in due minuti porta in vantaggio la Dea. Raddoppia Scamacca su un errore di Falcone. Il Lecce colpisce un palo con Oudin, ma non basta per riprenderla. Vince l'Atalanta.

Lecce-Atalanta diretta

48' Finisce qui

44' Palo di Oudin su punizione.

37' Dentro Rafia per Ramadani.

30' Il Lecce ci prova con la manovra dal basso. Dopo il 2-0 però sembra una squadra più spenta quella di Gotti

20' Ammonito Toloi. Ora l'Atalanta gioca in tranquillità

12' Gran giocata di Pierotti, Lecce pericoloso.

9' Fuori Dorgu, Gonzalez e Berisha per Oudin, Pierotti e Blin.

7' Raddoppio Atalanta. Su corner Falcone sbaglia l'uscita e ne approfitta Scamacca.

3' Atalanta in vantaggio. Palla lunga per De Ketelaere, che ha beffato Falcone.

2' Occasione Lecce, sbaglia Piccoli da solo in area piccola.

1' Nellatalata fuori Toure per De Ketelaere e fuori Zappacosta per Ederson.

1' Inizia la ripresa.

Buon Lecce nel primo tempo. l'Atalanta ha attaccato nei primi 15', poi decisamente meglio i giallorossi.

Annullato un gol a Dorgu per fuorigioco.

45' Fine primo tempo.

44' Annullato un gol a Dorgu per fuorigioco. Lecce sicuramente più pericoloso

37' Ammonito Toure.

32' Continua a piovere al Via del Mare. Più Lecce che Atalanta

30' Fuori Gendrey per problemi fisici. Entra Venuti.

27' Al tiro Dorgu, fuori di poco

26' Ammonito Hateboer.

23' Partita equilibrata e viva.

17' Ancora Miranchuk, Falcone respinge come può.

9' Due volte pericoloso Roberto Piccoli. Cresce il Lecce.

4' Al tiro Miranchuk, bravo Falcone

1' Inizia la partita. Spettacolo al Via del Mare.

17.57 Entrano le squadre

17.55 Gran colpo d'occhio al Via del Mare con ventimila bandierine giallorosse

17.53 Risuona l'inno al Via del Mare.

17.45 Tutto pronto al Via del Mare. Stadio pieno. Unica incognita il meteo: per ora piove in maniera debole.

Le formazioni

LECCE - Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gonzalez, Berisha, Ramadani, Dorgu, Krstovic, Piccoli.

ATALANTA - Musso, Toloi, Hien, Bonfanti, Hateboer, Scalvini, Pašalić, Zappacosta, Miranchuk, Scamacca, El Bilal