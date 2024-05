Il Lecce salvo già stasera se il Milan vince contro il Cagliari

Lecce-Udinese si giocherà lunedì alle 18.30 quando i giochi per i giallorossi potrebbero essere già fatti. Con la sconfitta del Frosinone di ieri sera (0-5 contro l’Inter) il Lecce, infatti, potrebbe essere salvo già stasera in caso di sconfitta del Cagliari che, alle 20.45, gioca a Milano contro il Milan.

Le ultime

Intanto il tecnico Gotti prepara la sfida contro la sua ex squadra.

Nel Lecce non ci sarà lo squalificato Piccoli. Ci sono ancora due allenamenti, quello odierno e poi la rifinitura di domani per capire il sostituto. L’ottimo ingresso a Cagliari farebbe pensare pure ad un impiego dal primo minuto di Sansone, ma l’ex Bologna ha dovuto rallentare la preparazione e pure ieri ha seguito un lavoro personalizzato. Ieri mattina all’Acaya Resort il calciatore non ha potuto seguire il programma generale a causa di una contrattura al soleo della gamba destra. Resta in forte dubbio un suo utilizzo. Pertanto si potrebbe pensare all’impiego dal primo minuto di Pierotti. E sarebbe la prima volta per l’argentino arrivato in giallorosso a gennaio. È un calciatore che può essere impiegato in più ruoli sul fronte offensivo. Finora due assist: a Sansone, in gol contro l’Empoli. E contro il Monza quando ha servito il pallone del momentaneo vantaggio a Krstovic. Un calciatore che ha superato il lungo ambientamento e ora sta dando i frutti del lavoro durato diverse settimane. Forse dopodomani sarà in campo dal primo minuto in coppia con Krstovic. E magari in queste ultime tre giornate vivrà la gioia del primo gol italiano e giallorosso. Oggi la preparazione della squadra giallorossa proseguirà con un allenamento a porte chiuse all’Acaya Resort. Lecce-Udinese si giocherà in uno stadio gremito. Al seguito della formazione friulana dovrebbero esserci poco più di trecento tifosi. Per il Lecce potrebbe arrivare la seconda salvezza consecutiva. E sarebbe la quarta volta, nella sua storia. Intanto la Lega ha ufficializzato che la gara Lecce-Atalanta si giocherà sabato 18 maggio alle ore 18.00.