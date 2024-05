La Curva Nord all'allenamento del Lecce per caricare la squadra alla vigilia dell'ultima curva, la partita contro l'Udinese, che potrebbe valere la salvezza aritmetica per i giallorossi (che potrebbero essere salvi anche senza giocare).

Seduta a porte aperte allo stadio Via del Mare. In tanti hanno affollato la Curva, il settore più caldo del tifo giallorosso, per dare un ultimo incoraggiamento alla squadra, che lunedì giocherà contro l'Udinese.

Foto e videoservizio di Ivan Tortorella