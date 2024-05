Ci risiamo. A meno di un anno dalla salvezza conquistata il 28 maggio 2023, sul campo del Monza, nel Salento si torna a respirare aria di festa. Il Lecce di Luca Gotti infatti è ormai prossimo al raggiungimento dell’obiettivo stagionale che consentirebbe alla squadra del presidente Saverio Sticchi Damiani di partecipare, per la terza stagione di fila, al campionato di serie A.

C’è un fatto nuovo però rispetto al passato. Per la prima volta nella storia del sodalizio leccese, la permanenza nell’Olimpo del calcio italiano potrebbe arrivare addirittura senza nemmeno scendere in campo. Inutile dire che la salvezza anticipata del Lecce è legata ai risultati delle rivali nella 36ª giornata, terz’ultima del campionato. Aprirà il turno la sfida tra Frosinone e Inter, in programma venerdì sera allo stadio “Stirpe” dopodiché si proseguirà sabato con il posticipo serale del Meazza tra Milan e Cagliari; quindi, domenica, si giocheranno le ultime tre partite che interessano la lotta per la sopravvivenza: alle ore 12.30 scenderanno in campo Lazio ed Empoli, poi alle 15 sarà la volta di Genoa-Sassuolo e Verona-Torino. Il Lecce, come è noto, da calendario giocherà lunedì alle ore 18.30, allo stadio Via del Mare, contro l’Udinese, altra formazione in lotta per evitare la retrocessione.

Un tempo sarebbe stata cura di Mimmo Cataldo, indimenticabile direttore sportivo del Lecce sotto la presidente di Franco Jurlano, grande appassionato di calcoli matematici, prendere carta e penna per stilare la tabella con tutte le possibili ipotesi di salvezza. In questa occasione però la situazione si presenta molto complessa alla luce del coinvolgimento nello sprint finale di ben sette squadre, racchiuse in un fazzoletto di otto punti, dai 37 del Lecce fino ai 29 del Sassuolo.

Ecco allora che capitan Blin e compagni potrebbero festeggiare la salvezza già domenica, alle cinque del pomeriggio, al termine delle gare di Sassuolo e Verona. Sono almeno cinque (forse anche di più) le ipotesi di permanenza dei salentini in serie A, alcune di queste prevedono il ricorso alla classifica avulsa (arrivo a pari punti di almeno tre squadre). In questo senso la squadra di Gotti si trova in una botte di ferro. I giallorossi infatti sono in vantaggio su Sassuolo (una vittoria e un pareggio), Empoli (una vittoria e un pareggio), Frosinone (una vittoria e un pareggio), e Cagliari (una vittoria e un pareggio) e in parità con l’Udinese (1-1 all’andata in attesa del match di ritorno in programma lunedì). Solo nei confronti del Verona il Lecce si trova in una situazione di svantaggio in ragione del 2-2 dell’andata al Bentegodi e della sconfitta per 0-1 incassata al ritorno al Via del Mare.

Chiaramente, se dovesse sfuggire domenica la salvezza potrebbe comunque arrivare lo stesso lunedì al termine del match con l’Udinese. In questo caso, il Lecce sarebbe salvo con una vittoria o, in alternativa, con un pareggio a patto però che il Sassuolo non esca vincitore dalla sfida di domenica in casa del Genoa.