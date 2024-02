Crolla una pensilina in pieno centro a Bari sotto gli occhi dei passanti: paura in corso Vittorio Emanuele

Grande spavento nel primo pomeriggio di oggi in centro a Bari quando all’improvviso è crollata una pensilina di metallo. Il crollo si è verificato in corso Vittorio Emanuele, all’altezza del primo isolato. Un tonfo fortissimo e una grande nuvola di polvere, questo hanno visto e sentito le persone che si trovavano in zona. Solo per un caso fortuito nessuno passava lì sotto in quel momento, e non si registrano feriti.