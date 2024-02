Dal contenzioso al crollo: l’ex Lazzaretto cade giù. Giù la facciata della casa, chiusa la strada

L’abbondante pioggia caduta nella serata di sabato ha fatto crollare a Fasano una parte dell’ex Lazzaretto, antico immobile che si trova in via Roma, lato Monopoli, vicino alla stazione di servizio Q8 e di fronte al supermercato Famila, recentemente aperto.

È completamente crollata una parete esterna, ma varie lesioni sono state individuate dai vigili del fuoco di Ostuni che sono intervenuti sul posto insieme a uomini della locale Polizia Municipale, coordinati dalla comandante Maria Rosaria Speciale. Fortunatamente il crollo è avvenuto verso l’interno, senza invadere la sede stradale delle vie adiacenti. Una delle vie, tra l’altro, è interdetta alla circolazione da tempo proprio per questioni di sicurezza. Sul posto si è portato anche il sindaco Francesco Zaccaria.

Verifica strutturale

In attesa che i tecnici facciano una più dettagliata verifica della tenuta strutturale dell’immobile, che potrebbe completamente crollare da un momento all’altro, è stato interdetto il traffico su una parte di via Roma.

Ciò ovviamente non mancherà di creare grandi disagi alla circolazione stradale: in quel tratto di strada oltre a due supermercati vi è anche il McDonald’s.

L'immobile

L’immobile è composto da locali deposito di 220mq al piano terra, da un’abitazione di 195 metri quadri al primo piano oltre una balconata di circa 300 metri quadri. Vi sono inoltre un corpo di fabbrica di 64 metri quadri con destinazione deposito e. un giardino di 216 metri quadri. Proprio qualche giorno fa, si era conclusa una vicenda giudiziaria legata a questa struttura a seguito di un contenzioso insorto fra il Comune di Fasano e l’impresa Seimi srl che la aveva acquistata attraverso un’asta pubblica dal Comune di Fasano nell’ottobre del 2008, per l’importo di 228mila euro, essendo stato inserito fra i beni alienabili del Comune di Fasano.

La ristrutturazione



Ma al momento della stipula dell’atto insorsero degli intoppi, fra confinanti, comunque risolti con accordo fra le parti. Si realizzò così il progetto di ristrutturazione che la Seimi srl cedette ad un’impresa di Carovigno. Ma al momento della stipula dell’atto di vendita si scoprì che il Lazzaretto non poteva essere venduto perché sottoposto a “vincolo d’interesse culturale”. L’impresa fece causa al Comune: proprio venerdì scorso è arrivata la proposta del Giudice di una transazione con il rimborso agli acquirenti di quanto versato per l’acquisto. Ora, dopo questi crolli, indipendentemente dai vincoli d’interesse culturale, l’immobile dovrebbe essere abbattuto per evitare pericolosi rischi di crollo della restante parte rimasta in piedi. Intanto una delle arterie principali della città, proprio vicino a degli importanti esercizi commerciali ma soprattutto vicino agli svincoli per le statali e la zona industriale nord è stata interdetta parzialmente al traffico. Questo provocherà certamente disagi alla viabilità tenendo conto che è un tratto stradale molto trafficato anche da mezzi pesanti sia in entrata che in uscita che se la situazione restasse così dovranno necessariamente trovare un’alternativa per raggiungere le destinazioni nel centro cittadino.

Il comunicato del Comune



In serata intanto è arrivato il comunicato del Comune che annuncia l’ordinanza: «Le incessanti piogge delle ultime ore hanno fatto scattare l’allerta per l’allagamento del sottovia della stazione ferroviaria. Il sottovia è temporaneamente chiuso, per la presenza di un veicolo – senza passeggeri all’interno –, che sarà rimosso non appena possibile. Le piogge, inoltre, hanno contribuito al crollo del Lazzaretto in via Roma. I vigili del fuoco intervenuti subito dopo il crollo, hanno deciso, per garantire l’incolumità dei cittadini, di interdire il traffico in via Roma nell’area prospiciente il crollo.

Pertanto è stata firmata, con carattere d’urgenza da parte della Direzione di Polizia locale, un’ordinanza contingibile per la messa in sicurezza dell’immobile che è di proprietà privata. L’ordinanza prevede dal 25 febbraio 2024, e fino al definitivo ripristino in sicurezza dello stato dei luoghi, la sospensione temporanea della circolazione in Via Roma. «È utile specificare che l’accesso a McDonald’s e supermercato Famila sarà possibile transitando dal centro cittadino, mentre sarà possibile accedere al supermercato Todis arrivando da Monopoli e dalla zona industriale nord di Fasano», conclude la nota.

