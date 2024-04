Dodici ponti, 300 suite e lusso ovunque: in Puglia la nave da crociera Seabourn Encore

Scorci di lusso nel porto di Brindisi, fa tappa in città la sontuosa nave da crociera Seabourn Encore, fiore all'occhiello della rinomata compagnia Seabourn Cruise Line. Un gradito ritorno nel giorno della festa nazionale, simbolo della Resistenza e della lotta partigiana. I brindisini a passeggio sul lungomare, hanno avuto ieri mattina l'opportunità di apprezzare la bellezza e il prestigio di questa nave iconica, che porta con sé un mondo di lusso e raffinatezza. Con la sua imponenza e il suo stile senza tempo, l'imbarcazione ha catturato lo sguardo e il cuore dei passanti che si sono riversati in centro per la tradizionale passeggiata, aggiungendo quel tocco di eleganza al lungomare che da tempo sogna un processo di riqualificazione degno della sua storia.

Dodici ponti, trecento suite ognuna rigorosamente con balcone privato, i fortunati a salire a bordo possono essere al massimo in 600. Per loro il sogno di una vacanza da sogno alla scoperta di luoghi segreti e isolati, rifugi di puro benessere sparsi in giro per il globo.

La visita

Dei 59 ospiti ieri a bordo, tra i quali anche alcuni dei 420 membri dell'equipaggio, hanno approfittato dell'opportunità di sbarcare per immergersi nelle bellezze del centro storico del capoluogo. Uno dei siti storici più famosi, che ha catturato l'attenzione dei visitatori, è stato il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, un gioiello dell'architettura romanica situato nel cuore della città. Un tesoro nascosto della città, ma amatissimo da chiunque si ritrovi a visitarlo sia all'interno che all'esterno.

E poi ancora la basilica Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista, le Colonne terminali della via Appia, il Monumento al Marinaio e il "teatro sospeso" il Verdi, che sovrasta il sito archeologico di epoca romana.

La Seabourn Encore, ormeggiata presso la banchina carbonifera del porto interno, è partita nel tardo pomeriggio alla volta di Dubrovnik, perla dell'Adriatico, rinomata per il centro storico caratteristico, circondato da imponenti mura in pietra costruite nel XVI secolo. Come sempre, l'accoglienza dei croceristi è stata gestita dal Punto di Informazione Unpli Puglia Aps, che si è assicurato che ogni ospite vivesse un'esperienza di viaggio senza eguali, offrendo informazioni dettagliate e assistenza continua. Nonostante la giornata festiva del 25 aprile, molti negozi del centro hanno deciso di tenere le loro attività chiuse, limitando le opportunità di shopping per i passeggeri a bordo della Seabourn Encore. Tuttavia, coloro che hanno scelto di passeggiare lungo le vie del corso hanno potuto ammirare le vetrine delle boutique locali e respirare l'atmosfera locale sorseggiando un caffè o gustando un gelato tradizionale.

La Seabourne è una compagnia che si occupa di crociere di fascia alta, con una clientela internazionale e selezionata, amante delle comodità anche in navigazione. La nave vanta il più alto ratio di spazio a bordo per passeggero ed al suo interno, gli ospiti sono accolti da quattro ristoranti, due aree piscina, numerose zone all'aperto, negozi, nove bar e diverse lounge.

Realizzato da Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, il progetto della "Seabourn Encore" è particolarmente innovativo in quanto orientato all'ottimizzazione dell'efficienza energetica e al minimo impatto ambientale, e nella costruzione sono state adottate tecnologie avanzate con standard che superano le richieste delle normative di riferimento.