Incidente stradale sulla statale 106: tir contro auto. Due morti

Due persone hanno perso la vita nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi - dopo le ore 16 - sulla statale 106, nei pressi di Castellaneta Marina in provincia di Taranto.

Cosa è successo

Per cause in corso di aggiornamento, stando alle prime informazione, si sono scontrati un grosso autoarticolato carico di albicocche e una vettura. Nell'impatto i mezzi sono usciti fuori strada.

Le vittime

Ad avere la peggio le due persone a bordo della vettura che sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Si tratterebbe di due persone, un uomo di 46 e una donna di 45 anni.

Per loro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto le ambulanze del 118 e le pattuglie dei carabinieri.