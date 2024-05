Gita scolastica rimandata di tre ore: pullman senza collaudo e assicurazione, scatta il fermo

In gita sì, ma con oltre tre ore di ritardo. Una disavventura che ha smorzato, ma solo temporaneamente, euforia ed entusiasmo di circa 70 ragazzi della scuola media “Giulio Cesare” di Brindisi, che questa mattina hanno visto parcheggiare il pullman sul quale erano saliti (e scesi poco dopo), prima che questo venisse poi rimosso attraverso un carro attrezzi. Il motivo? Il mezzo a due piani che avrebbe dovuto condurli al viaggio d’istruzione a Policoro, infatti, era sprovvisto di collaudo, assicurazione e carta di circolazione.

Il caso

A sventare il “pericolo” sono stati i genitori degli alunni, rimasti stupiti dalle condizioni del bus: oltreché «altamente fatiscente» – è quanto ci riportano con giustificato disappunto – con il battistrada degli pneumatici usurati ed evidenti bolle sulle pareti laterali degli stessi. A catturare l’attenzione, poi, anche i bagagli posizionati all’interno del pullman anziché nel vano valigie per mancanza di spazio. A quel punto diversi papà saliti a bordo hanno chiesto al conducente rassicurazioni e di mostrare i regolari documenti della corriera, ma senza successo nell’incredulità generale. Immediate, dunque, le telefonate a Questura e Polizia locale, con le forze dell’ordine che prontamente sono intervenute sul posto, eseguendo verbali e applicando il fermo amministrativo per il veicolo.

La partenza per la Basilicata, dove gli studenti delle terze classi vi resteranno fino a domani, era in programma alle ore 11, ma soltanto alle 14.15 è arrivato il mezzo sostitutivo. In tutto 150 gli alunni che hanno preso parte all’escursione, di cui la metà regolarmente partita all’orario stabilito. Evidentemente dispiaciuta e rammaricata la preside Patrizia Carra, che ha immediatamente provato a risolvere il problema una volta giunta la segnalazione. «Da parte nostra c’è massima accuratezza nelle procedure e chiediamo sempre che le forniture rispecchino una serie di standard qualitativi. In questo caso – spiega il dirigente scolastico – è successo effettivamente che uno dei pullman non rispettasse tali caratteristiche. Una volta che mi è stato segnalato ho subito contattato la ditta fornitrice, che ha provveduto alla sostituzione». Un ritardo, comunque, quasi “naturale” dopo l’intoppo iniziale: «Questione di tempi tecnici, quando abbiamo chiesto la sostituzione immagino che anche per la ditta ci siano state situazioni da dover riprogrammare. Ma l'importante è stato partire in sicurezza». Un imprevisto, comunque, affrontato in maniera tempestiva dall’istituto scolastico: «Ci si augura sempre che non ce ne siano – prosegue Carra – purtroppo accadono e questo dispiace perché come scuola facciamo sempre il massimo affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Non è stata una nostra responsabilità, però ci siamo adoperati con effetto immediato perché i problemi sono fatti per essere risolti. E lo abbiamo fatto anche questa volta».

Tutto è bene ciò che finisce bene, soprattutto per i ragazzi. «L’importante era non vanificare l’attesa dei nostri alunni, che sono stati comunque accolti nella scuola in attesa che arrivasse il pullman con gli standard corrispondenti alle nostre richieste.

E sono certa che ritardo non inficerà l’uscita prevista e il programma preventivato». Nel primissimo pomeriggio di ieri, dunque, il via libera anche per la seconda metà degli alunni, ora nell'affascinante Policoro e pronti a godersi questi restanti due giorni d'istruzione, divertimento e relax prima del "rush finale" tra i banchi verso l'estate. «È stato un imprevisto – è la chiosa finale della preside – e come tale sarebbe stato meglio se non fosse mai accaduto».