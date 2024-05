I mitilicoltori di Taranto danneggiati dall’inquinamento potranno tirare un sospiro di sollievo con un’unica concessione per gli allevamenti delle cozze. È partito infatti il procedimento amministrativo per la unificazione delle concessioni demaniali, una soluzione che consentirà a chi non potuto utilizzare il Mar Piccolo di poter beneficiare di un considerevole risparmio in termini economici consistente in un’unica procedura.

A spiegarlo è l’assessore alle Risorse del mare, Cosimo Ciraci, a margine del tavolo tecnico sulla mitilicoltura che ha messo di fronte gli operatori del settore, tra i più rilevanti per l’economia del territorio, e il Comune di Taranto.

L'azione dell'amministrazione, secondo quanto emerso, intende dare un supporto per superare le criticità di un comparto che nell'ultimo biennio in particolare ha ripreso a crescere sul mercato, soprattutto grazie al marchio di qualità Presidio Slow Food ottenuto dalla cozza nera tarantina. «Sarà fatto il possibile per ottenere il dissequestro del primo seno del Mar Piccolo», ha poi annunciato Ciraci, in riferimento allo specchio d'acqua ancora interdetto alla coltivazione dopo l'ordinanza in materia ambientale.

Le concessioni

«A seguito dell’iniziativa della nostra Amministrazione e del lavoro svolto dalle Direzioni e dai nostri dipendenti, che ringrazio - ha dichiarato l’assessore Ciraci - gli operatori del settore sanno che possono presentarsi negli uffici del Comune e depositare le istanze per ottenere l’unificazione delle concessioni demaniali, una modalità che va incontro a tutti quei mitilicoltori che non possono usufruire pienamente del Mar Piccolo per le note ordinanze regionali che ne delimitano l’utilizzo per motivi riguardanti l’inquinamento. Certo, non tutti i problemi di quello che è un comparto vitale per l’economia ionica vengono risolti, ma il segnale che si vuole dare è che attraverso questo tavolo permanente, che si autoconvoca ogni mese, il prossimo sarà il 18 giugno, noi amministratori pubblici siamo un punto di riferimento costante e questa penso che sia la cosa più importante. Stiamo lavorando alacremente negli interessi generali e si sta facendo il possibile per andare incontro alle esigenze della comunità in genere e, nello specifico, di questo settore per noi molto importante. Adesso c’è un’altra delicata questione da affrontare: quella che riguarda il sequestro dell’area del primo seno del Mar Piccolo, che è la più importante per la coltivazione dei mitili. Nel corso del Tavolo è stata data assicurazione sul fatto che cercheremo di capire come fare ad ottenere la revoca del provvedimento cautelare. Anche perché, una volta dissequestrata quell’area, gli operatori del settore avranno molto più spazio, avranno molta più possibilità di coltivare i mitili e produrli in maniera finita».

Il presidio Slow food

La cozza è tornata protagonista grazie anche all'impegno dei mitilicoltori di Taranto nella tutela del Mar Piccolo: l'abbandono, sempre più marcato, della plastica nella produzione ha permesso di ottenere un riconoscimento prezioso per un prodotto che era in crisi. L'utilizzo di materiale biodegradabile è stato un fattore determinante in chiave Slow Food, perché la sostenibilità è il futuro della produzione e Taranto è stata città pioniera: la storia secolare dell'allevamento di mitili in Mar Piccolo doveva essere salvaguardata, valorizzata, perché è tradizione, è economia, è occupazione. Centinaia di famiglie vivono di mitilicoltura, ma con la trasformazione della cozza si aprono nuove opportunità.

