Incidente stradale nel Salento, travolge uno scooter e poi scappa: caccia all'auto pirata. Un uomo in rianimazione

Grave incidente stradale attorno alle 13 di oggi a Castrignano de' Greci. Un uomo di 61 anni, in sella al suo scooter sarebbe strato travolto da un'auto, che dopo l'impatto non si è fermata ed è fuggita via. E' caccia al pirata della strada.

Il violento scontro è avvenuto alla periferia del paese, nei pressi del campo sportivo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno trovato l'uomo ferito riverso sull'asfalto, con lo scooter in frantumi. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 della postazione di Gagliano che hanno condotto il ferito in ospedale a Tricase. L'uomo, che rischia di perdere l'arto inferiore, è ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

I rilievi e le indagini per far luce sull'incidente sono affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile di Maglie. Ai militari anche il compito di risalire al conducente dell'auto rimasta coinvolta nello scontro e poi fuggita via.