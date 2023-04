Musica “a gogò” per l’estate (e non solo) pugliese. Nuovi appuntamenti si aggiungono in queste ore al già ricco programma di serate live su tutto il territorio.

Rancore, concerto gratis a Bari

A Bari, il 15 giugno, il “Rock your mind festival” ospiterà una tappa (gratuita) del tour estivo del rapper Rancore. Un incredibile show pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dello “Xenoverso”: attraverso un allestimento immersivo Rancore porta sul palco il concept dell’album in un continuo viaggio tra i mondi e tra i versi.

“Questo è forse il live più teatrale che abbiamo mai fatto - ha spiegato lo stesso artista - un palco diviso in due: da una parte una grande U che indica il nostro Universo e tutto ciò che conosciamo e viviamo, mentre dall’altra una grande X che è il simbolo dello Xenoverso, un mondo a noi sconosciuto, misterioso e inafferrabile. Il palco diventa quindi una realtà di confine attraverso la quale si può viaggiare tra queste due dimensioni, in una narrazione costruita per far immergere totalmente lo spettatore nel caleidoscopico immaginario dello Xenoverso. Sarà uno spettacolo di musica e luci, di rap ermetico e narrazioni fuori dal tempo, uno show unico nel suo genere”.

Colla Zio a Castellaneta Marina

I Colla Zio, band rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, arriveranno invece con il loro “Blaster Summer Tour” il 5 agosto a Castellaneta Marina, nel Tarantino, all’Albatros Beach Club.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Non mi va”, l’uscita dell’album “Rockabilly Carter” e il Rockabilly Blaster Tour nei club, per i Colla Zio è quindi arrivato il tempo dei live nei festival di tutta Italia per un’estate che per la band si preannuncia ricchissima di concerti. Il “Blaster Summer Tour” sarà l’occasione per vedere il collettivo di nuovo sul palco, in un live esplosivo con tutta l’energia della loro musica e dei loro vent’anni. Quello dei Colla Zio è infatti un live potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre.

A Lecce gli Articolo 31

Il 19 agosto toccherà a Lecce ospitare gli Articolo 31 all’interno dell’Oversound Music Festival, al Palalive. Dopo anni di attesa, J-Ax e DJ Jad tornano infatti insieme per un’esplosiva performance live. Il duo italiano di rap e hip hop, che ha fatto ballare e cantare intere generazioni, si esibirà in un unico concerto che saprà far rivivere i grandi successi del passato e presentare le nuove produzioni musicali con la loro energia travolgente e i testi coinvolgenti, che raccontano la vita, l’amore e le esperienze di una generazione.

In ottobre a Bari Claudio Baglioni

Ma se l’estate è ricca di appuntamenti musicali, l’autunno non ne è del tutto privo. E i fan di Claudio Baglioni e della sua musica possono già segnare sulla propria agenda le nuove date di due concerti che a fine ottobre, per la precisione il 21 e il 22, vedranno all’Arena della Vittoria di Bari due tappe dell’atteso tour “aTuttocuore” che lo stesso cantautore annuncia così: «Da sempre il cuore è considerato il centro, il nucleo, il cuore di tutto. Della vita stessa, ovviamente. Ma anche di passioni, sentimenti, emozioni, imprese, avventure. E, naturalmente, dell’amore: l’energia più grande che esista in natura. Nasce da queste riflessioni e suggestioni l’idea di chiamare il mio nuovo giro di rappresentazioni “aTuttocuore”, dove, ancora una volta, la musica sarà il cuore pulsante di un progetto di concerto totale, integrale, reso ancora più prezioso e strabiliante dall’impiego e l’ausilio di illuminotecniche, proiezioni, performance da forme e discipline artistiche, per creare suggestioni particolari e mai viste prima».