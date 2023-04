“And I might have been queen, I remember the girl in the fields with no name, She had a love, Oh, but the river won’t stop for me…”: canta Tina Turner in “I Might Have Been Queen”. Ma la straordinaria artista americana, oggi ottantatreenne, regina lo è stata veramente, prima del soul-funk e poi, a partire dai primi anni Ottanta, della musica pop di cui è diventata una delle icone più leggendarie.

Ed è dedicato proprio a lei il concerto “The best of Tina Turner” in programma al Teatro Apollo di Lecce giovedì prossimo alle 21. Protagonisti saranno la voce calda di Luciana Negroponte e la Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore.

Paolo Lepore e la Jazz Studio Orchestra rappresentano un unicum nella storia del jazz pugliese (e non solo) anche per aver condiviso, nella loro ultra quarantennale storia, concerti e palchi con i più famosi giganti del jazz mondiale, da Art Farmer a Dizzy Gillespie, da Chet Baker a Randy Brecke.

Un ruolo fondamentale nella formazione jazzistica di molti musicisti pugliesi

«La Jazz Studio Orchestra, per mano di Paolo Lepore - scrive Alceste Ayroldi nell’incipit del libro dedicato alla big band - ha concorso in maniera decisiva allo sviluppo di una consapevolezza e conoscenza del jazz a Bari in particolare ma, possiamo dirlo senza timore di smentita, nella Puglia in generale. Ha contribuito, in maniera significativa, alla formazione jazzistica di molti dei nostri pregiati musicisti».

Il 27 aprile una serata dedicata a Mina al Politeama Greco

Ma nelle sue corde e in quelle del direttore non c’è ovviamente solo il jazz. «La musica non ha confini - sottolinea infatti Lepore - e la vera differenza è fra quella bella e quella brutta, come dicevano sempre il mio maestro Nino Rota e Leonard Bernstein, che passava con naturalezza dalla sinfonica e dalla lirica al jazz a al musical, con il suo straordinario “West Side Story”. Battiamoci allora per la musica bella, sia classica che leggera. La nostra orchestra è perciò molto duttile e va dalla lettura jazzistica ad omaggi a grandi artisti come Mina (il 27 aprile ci sarà la serata dedicata a lei ma con la Oles, in chiave sinfonica e al Politeama Greco), Battiato e appunto Tina Turner. A fine maggio celebreremo poi il grande Burt Bacharach, scomparso due mesi fa».

Paolo Lepore è compositore, direttore d’orchestra e violoncellista, e ha anche diretto i concertisti e le voci più importanti del panorama lirico sinfonico mondiale quali Montserrat Caballé, Renato Bruson, Jose Cura, Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia. Dal 1989 è direttore musicale degli Incontri di Musica Sacra Contemporanea che si svolgono a Roma e in varie capitali europee.

Per quanto riguarda il programma di giovedì, Lepore sottolinea che «gli arrangiamenti sono tutti originali per big band, e tutti nelle stesse tonalità della Turner. Ci sarà uno spazio anche per i nostri musicisti che potranno fare dei set jazzistici. All’interno degli arrangiamenti sono previsti ovviamente degli assoli, ma quello che voglio assolutamente ribadire è che non si tratta di una cover. Abbiamo scelto i brani più significativi della grande artista che saranno interpretati dalla nostra bravissima vocalist, Luciana Negroponte, accompagnata da un trio».

L’evento è organizzato da Viavai Events e i biglietti sono in vendita a Lecce presso la Clinica dell’Accendino in via Imperatore Adriano 31 e Grazia Lepore Glamour in via Imbriani 13/d. Info: 339.6958278/ 339.4788200, baricentromusica@gmail.com.