Sticchi Damiani all'inaugurazione del Lecce Club Sardegna intitolato a Pantaleo Corvino

Grande festa questa sera a Cagliari in occasione dell'inaugurazione dellla locale sezione del Lecce Club Sardegna intitolata a Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del club giallorosso. Il nuovo Lecce Club, affiliato al Centro di coordinamento, è nato su iniziativa di tanti salentini residenti sull'Isola per motivi di lavoro. Presenti questa sera alla cerimonia di inaugurazione il presidente del Lecce Calcio, Saverio Sticchi Damiani, accompagnato dalla signora Marina D'Arpe, e con loro anche il direttore sportivo Stefano Trinchera. L'evento si è svolto in una location in riva al mare, nella meravigliosa spiaggia del Poetto di Cagliari, alla presenza di tanti salentini che risiedono in Sardegna e, che nonostante la distanza dalla terra natia, si sentono sempre uniti e vicini proprio grazie all'attaccamento alla loro squadra del cuore e il tifo per il loro Lecce.

L'omaggio a Pantaleo Corvino è dovuto ad un motivo particolare: il manager di Vernole ricorda sempre con tanto affetto il suo trascorso nell'Arma Azzurra, di cui fanno parte anche il Presidente, il luogotenente Salvatore Palma, e numerosi soci della Sezione, che non mancano mai di ricordare ai propri colleghi più giovani che “Pantaleo oltre a essere il responsabile dell'area tecnica della squadra, è anche un caro collega”.

"Il direttivo del Lecce Club-Sardegna - si legge in una nota - ringrazia il Centro di Coordinamento, in particolare il Presidente Mario De Lorenzis per il grande contributo prestato alla progettazione e alla nascita della prima sezione Sarda".

Presente a Cagliari in rappresentanza del Centro di Coordinamento, Eugenio Corrado.