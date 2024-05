Tra Cagliari e Lecce finisce 1 a 1. Krstovic segna e avvicina la permanenza in Serie A

Il Lecce pareggia 1 a 1 a Cagliari e conquista un punto importante in chiave salvezza. Dopo un primo tempo disputato sotto ritmo dai salentini, in cui i sardi invece hanno giocato meglio e trovato la rete del vantaggio con Mina, nella ripresa la formazione di Gotti ha trovato gioco e intensità. Il Cagliari in inferiorità numerica per l'espulsione di Gaetano ha sofferto le offensive dei giallorossi, trasformate nel meritato gol del pareggio di Krstovic. Nel finale Lecce anche sfortunato col il doppio palo colpito da Baschirotto e Sansone. I salentini con il punto conquistato avanzano a quota 37 in classifica.

Live match Cagliari - Lecce

96' Fischio finale. Tra Cagliari e Lecce termina 1 a 1

93' Forcing offensivo del Lecce. Cagliari chiuso in difesa

90' Sono 6 i minuti di recupero

88' Altro legno per i salentini con il colpo di testa di Sansone

86' Bashirotto su cross da corner colpisce di testa, ma il palo gli nega la gioia del gol

84' 1 a 1: gol del pareggio del Lecce firmato da Krstovic, abile nel trasformare in rete l'assist di Almqvist

77' Nel Cagliari fuori Augello, dentro Azzi

73' Nuove scintille in campo, ammoniti Baschirotto e Nandez

71' La partita si gioca anche dalle panchine. Gotti risponde con un doppio cambio: dentro Rafia e Almqvist per Ramadani e Oudin. Lecce a trazione offensiva a caccia del pareggio

67' Sostituzione anche per Ranieri: esce Luvumbo, entra Shomurodov

65' Ancora Lecce, colpo di testa centrale di Pierotti, Scuffet respinge

63' Giallorssi vicini al pareggio. Oudin sul secondo palo, riceve da Sansone, e con un mancino al volo sfiora il gran gol.

59' seconda sostituzione ordinata da mister Gotti: dentro Pierotti per Dorgu, poco incisivo nella monovra dei salentini

55' due cartellini gialli in rapida successione tra i giallorossi per Sansone e Ramadani

46' Inizia la ripresa. Nel Lecce dentro Sansone per Piccoli

Il primo tempo si chiude con il Cagliari in vantaggio per 1 a 0. Il Lecce ha sofferto nella prima mezz'ora il pressing dei padroni di casa.

Nel finale l'espulsione di Gaetano ha ridato fiducia ai giallorossi, accendendo però gli animi in campo.

48' Fine primo tempo

45' Tre i munuti di recupero. Nervi tesi e duri scontri sul terreno di gioco

43' Cagliari in 10 uomini. Gaetano, prima ammonito per un fallo su Ramadani, dopo la revisione al Var riceve il cartellino rosso

34' squillo offensivo dei giallorossi, Oudin su punizione da vertice destro non trova la deviazione vincente

30' Lecce in difficoltà sul pressing avversario

25' Vantaggio Cagliari. Gol regolare dei sardi: sugli sviluppi di un angolo la difesa giallorossa respinge male e sul pallone calciato da Gaetano si avventa Mina che batte Falcone

16' Gol annullato al Cagliari: Deiola ruba palla al limite dell'area a Pongracic e con un forte diagonale insacca a rete. Dopo il replay al Var il direttore di gara annulla per un tocco di mano del calciatore sardo

13' primo cartellino giallo della gara per Piccoli, per un fallo in ritardo su Yerri Mina

10' prima offensiva dei padroni di casa. Luvumbo al centro per il tentativo in acrobazia di Lapadula, palla colpita debolmente, facile preda per Falcone

1' Gara iniziata

Giallorossi in campo alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari per la 35ª giornata della Serie A TIM, Cagliari - Lecce. Mister Gotti riconferma l'undici titolare delle ultime due gare con la coppia offensiva Piccoli-Krstovic. Nei padroni di casa parte dall'inizio l'ex giallorosso, Lapadula.

Queste le formazioni:

Cagliari: Scuffet, Dossena, Nandez, Deiola, Y.Mina, Augello, Zappa, Makoumbou, Lapadula, Gaetano, Luvumbo. A disposizione: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

Lecce: Falcone, Gendrey, Gallo, Pongračić, Baschirotto, Dorgu, Ramadani, Blin, Piccoli, Oudin, Krstovic. A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Rafia, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Matteo Marcenaro sez. di Genova