Pasticciotto & friends: Elisabetta Canalis nel Salento

E' stata proprio Elisabetta Canalis, con una foto dal titolo "Pasticciotto&friends" ad annunciare il suo arrivo nel Salento.

La showgirl sarda, con residenza a Los Angeles, è arrivata in Puglia per lavoro. In una delle spiagge salentine è stato infatti allestito il set per uno spot di Wikini woxer, la marca di costumi da bagno di cui Elisabetta è testimonial. Top secret la location, anche se qualcuno ha analizzato bene le immagini e ha riconosciuto il murale su un molo che compare alle spalle della Canalis, sciogliendo il mistero.

Il set in spiaggia

Elisabetta e la sua troupe, dopo aver mangiato un pasticciotto a colazione per iniziare bene la giornata, hanno iniziato a lavorare. Pausa pranzo ventosa, sempre in spiaggia, per poi proseguire con gli scatti.