La salvezza del Lecce passa da Cagliari. L'obiettivo stagionale è nel mirino: ai salentini infatti mancano soltanto tre punti per assicurarsi un'altra stagione nell'Olimpo del calcio italiano. Il sogno di disputare il terzo campionato di fila in serie A dunque sta per diventare realtà. Va detto che a quota 39 punti i giallorossi avrebbero anche il conforto dell'aritmetica, con buona pace delle inseguitrici, pronte a darsi battaglia fino all'ultimo minuto di gioco dell'ultima giornata per evitare la retrocessione nell'inferno del torneo cadetto. C’è di più: alla luce dei tanti scontri diretti che restano da giocare negli ultimi 360' di campionato, la quota salvezza potrebbe addirittura essere inferiore ai 39 punti ipotizzati per il Lecce: secondo gli esperti infatti potrebbero bastarne 36, al massimo 37 per evitare brutte sorprese.

Inutile dire però che i ragazzi di Gotti puntano a chiudere subito la "partita" per non correre il rischio di essere nuovamente risucchiati nella zona calda della classifica, questo in ragione di un campionato che spesso riserva risultati inattesi, a volte clamorosi, nelle battute finali. Certo, oggi non sarà per niente facile per i giallorossi fare bottino pieno sull'Isola. Capitan Blin e compagni avranno di fronte una squadra affamata di punti e decisa a vendicare la figuraccia rimediata nel posticipo di lunedì scorso in casa del Genoa. Una necessità dettata soprattutto dalla classifica. Il Cagliari in questo momento accusa un ritardo di quattro lunghezze dal Lecce ma allo stesso tempo gode di un punto di vantaggio su Empoli, Verona e Frosinone, di tre sull'Udinese e, da ieri sera, anche sul Sassuolo, vittorioso a sorpresa contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Sul green dell’Unipol Domus mister Gotti con ogni probabilità ripresenterà dal primo minuto Ramadani. Il regista del Lecce e della nazionale albanese, reduce da due settimane di stop a causa di un ascesso al collo che gli ha provocato delle difficoltà respiratorie, tornerà ad agire davanti alla linea di difensiva in coppia con il francese Blin. A fargli posto sarà il tunisino Rafia, rilanciato nelle ultime gare dal tecnico veneto dopo un periodo difficile trascorso in panchina. Il ritorno di Ramadani quasi certamente sarà l’unica novità nella formazione di partenza del Lecce che, come è noto, dovrà fare a meno fino al termine del campionato dei vari Banda, Kaba e Dermaku.

Tra i padroni di casa si annunciano alcuni rientri importanti. Mister Ranieri infatti ha recuperato in extremis elementi del calibro di Mina, Dossena, Petagna e Pavoletti mentre Jankto, Viola e il grande ex Mancosu saranno costretti a soffrire in tribuna. A proposito, sugli spalti dell’impianto cagliaritano ci sarà il tutto esaurito: un’arma che il Cagliari proverà ad usare per far sua la partita. Tutto esaurito però anche nel settore ospiti dove saranno presenti i 415 tifosi del Lecce partiti dal Salento nonostante le enormi difficoltà logistiche. Dirigerà lo scontro-salvezza l’arbitro Marcenaro della sezione di Genova, al secondo incrocio stagionale con i salentini. Il via alle ore 12.30.