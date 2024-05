Due incendi auto nella notte a Lecce: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno bruciato alcune autovetture: due di queste nel cuore del centro storico della città.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 02.35 in via Giudiuli, dove una Fiat 600 di proprietà di M.C.D. del 1966 è stata coinvolta in un incendio generalizzato. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

Il secondo intervento

Alle ore 03.20, la squadra dei vigili del fuoco è stata inviata in Piazzetta Arco di Prato per un secondo incendio che stava interessando due autovetture: una Fiat Punto del 1942 di proprietà di C.L. e una Ford Ecosport del 1965 di proprietà di M. M.

A causa dell'irraggiamento termico, sono state danneggiate altre due autovetture parcheggiate nelle vicinanze e parte di un prospetto di una civile abitazione. Grazie all'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, ulteriori danni a persone e beni sono stati evitati, garantendo la sicurezza pubblica e privata.

Le cause che hanno originato entrambi gli incendi sono oggetto di indagine.