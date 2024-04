Incendio autocarro nella notte: non si esclude il dolo. E a Cavallino auto in fiamme

Un'altra auto bruciata nella notte e un autocarro incendiato nel Salento dove si è consumata l'ennesima notte di fuoco. In entrambi i casi non si eslude l'origine dolosa.

Casarano

A Casarano invece una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per spegnere un incendio che stava interessando autocarro adibito al trasporto di animali di proprietà di C.B. classe '56. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 174 per spegnere le fiamme e metere in sicurezza la zona. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Cavallino

L'incendio dell'auto si è verificato a Cavallino, in via Cavalieri di Vittorio Veneto dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.

I caschi rossi sono intervenuti per spegnere l'incendio che stava divorando un'autovettura di marca Ford, modello Fiesta, immatricolata nel 1991 e intestata a A.C..L'operazione di spegnimento e bonifica, condotta dalla squadra dei Vigili del Fuoco, ha evitato ulteriori danni a persone e beni, garantendo la sicurezza pubblica e privata.

Al vaglio delle forze dell'ordine le cause che hanno provocato l'incendio.