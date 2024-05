Prevenzione dei tumori, Helen Mirren e il marito Taylor Hackford ambasciatori del Centro Ilma

Helen Mirren e Taylor Hackford sono i testimonial del “Centro Ilma”, l’Istituto multidisciplinare per la Prevenzione e la Lotta contro i tumori che la Lilt di Lecce sta completando alle porte di Gallipoli e che si occuperà di Ricerca applicata sulle cause ambientali del cancro, Diagnosi precoce, Riabilitazione fisica e Sostegno psicologico, Assistenza socio-sanitaria domiciliare ai pazienti terminali, Divulgazione scientifica. Un progetto “di iniziativa popolare”, finanziato interamente grazie alle donazioni ed al senso solidaristico dei Salentini.

La coppia d’oro del cinema, marito e moglie nella vita, entrambi premi Oscar, supporteranno le campagne di sensibilizzazione sulla Prevenzione dei tumori promosse dalla Lega contro i tumori di Lecce ed il completamento del Centro Ilma diretto dall’oncologo Giuseppe Serravezza.

Il dottore Serravezza

«Siamo naturalmente grati ed onorati di questa importante collaborazione - sottolinea il Giuseppe Serravezza - Miss Mirren e Mister Hackford saranno ambasciatori di questa nostra nuova ed importante realtà, il Centro Ilma, il primo Istituto di Ricerca oncologica ambientale col quale intendiamo anzitutto intensificare lo studio sulle cause della malattia, per abbattere l’incidenza dei tumori in drammatico aumento anche nel nostro territorio.

Il Centro erogherà diversi servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica in favore della cittadinanza tutta, potenziando di fatto l’attività che la Lilt Lecce svolge ormai da oltre 30 anni nella nostra provincia grazie all’opera volontaria di decine e decine di professionisti, medici, infermieri, biologi e psicologi. È un progetto che oggi più che mai riteniamo fondamentale per arginare le disuguaglianze sanitarie e andare incontro alle esigenze crescenti di tanta parte della popolazione che purtroppo spesso rinuncia a curarsi. Siamo in dirittura d’arrivo, ma abbiamo ancora bisogno del sostegno di tutti per realizzare la sfida del Salento al cancro».

Lo slogan

“We are ready. Are you?” - “Noi siamo pronti. Lo siete anche voi?” è lo slogan con cui Helen Mirren e Taylor Hackford invitano tutti a supportare il Centro Ilma nei due video-messaggi diffusi da oggi sui canali social Lilt Lecce (Facebook e Youtube) e sul sito www.legatumorilecce.org. Mr. Hackford sottolinea in particolare anche la necessità di dire un “no” secco al fumo come prima fondamentale azione di prevenzione.

«Il contatto con i due artisti è avvenuto in pochi giorni - spiega ancora l’oncologo Serravezza - Quando abbiamo presentato loro il Centro Ilma e le attività svolte dalla Lilt di Lecce, la coppia – pur essendo all’estero ed impegnata sul set in luoghi diversi - ha accettato subito e di buon grado il nostro invito. Una dimostrazione di straordinaria sensibilità ed impegno che hanno tradotto in men che non si dica in azione concreta. Per questo rivolgiamo loro il nostro più sincero ringraziamento. Il Centro Ilma – ricorda Serravezza - è proprietà dei cittadini che lo hanno voluto e realizzato, a salvaguardia della propria Salute e di quella Pubblica, all’insegna della Scienza rigorosa, libera e indipendente e di una Medicina lontana dalle logiche di mercato».