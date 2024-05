Salento, incidente tra un'auto e un pulmino per diversamente abili: grave una ragazza

Grave incidente stradale attorno alle 18.30 sulla provinciale che collega Monteroni a Copertino. Il violento scontro ha riguardato una Ford fiesta, con alla guida una 30enne e un pulmino di un'associazione per il trasporto di persone diversamente abili, con a bordo alcuni ragazzi.

Ad avere la peggio nell'impatto, che da una prima parziale ricostruzione sarebbe stato frontale, è stata la giovane conducente dell'auto, che dopo essere stata estratta dall'abitacolo è stata soccorsa dai sanitari. Gli operatori del 118, valutata la gravità delle condizioni cliniche della ferita, ne hanno disposto il ricovero in codice rosso in ospedale a Lecce. E dopo gli accertamenti diagnostici d'urgenza in pronto soccorso, la 30enne è stata trasferita nel reparto di rianimazione.

Ferito lievemente anche un ragazzo a bordo del pulmino, trasportato dopo le cure sul posto in ospedale a Copertino per ulteriori accertamenti.

Il conducente del mezzo, dopo il grande spavento, ha invece accusato un malore in strada e anche per lui si è reso necessario il trasferimento in ambulanza nel nosocomio "San Giuseppe".

Sul posto per i rilievi planimetrici, utili a stabilire l'esatta dinamica del sinistro, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Copertino.