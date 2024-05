Incendio auto nella notte a Gallipoli: le fiamme hanno distrutto la vettura del consigliere comunale Ugo Ghiaccio di 46 anni con delega ai servizi cimiteriali. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Agrigento per spegnere le fiamme che stavano consumando un' Audi Q5.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Sono in corso indagini per verificare l'origine dell'incendio.