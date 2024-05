Auto incendiata nella notte: ennesimo rogo in Salento

Ancora un misterioso incendio d'auto nella notte in Salento. Il rogo è divampato attorno alle 3 in via Tamborrino a Cutrofiano: distrutta una vecchia utilitaria Fiat instestata ad un uomo che già in passato sarebbe stato destinatario di altre azioni simili. Circostanza quest'ultima al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo per avviare le indagini sulla natura dell'incendio. Diverse le ipotesi in campo sulla base degli elementi raccolti. Al momento però non risulterebbero fotogrammi utili all'attività investigativa, poichè la zona nell'immediatezza dell'incendio sarebbe scoperta da impianti di videosorveglianza.

Le fiamme, che hanno annerito anche parte del prospetto di un edificio vicino, sono state domate dai vigili del fuoco che si sono poi occupati di mettere in sicurezza la zona. Nessun altro veicolo è stato danneggiato dal rogo.