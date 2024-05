Diventerà una vera e propria odissea, nei giorni del G7, raggiungere l’aeroporto per chiunque debba prendere un volo dal “Papola-Casale”. Tutto questo a causa delle restrizioni dovute alle necessità di sicurezza dovute alla presenza dei capi di Stato che parteciperanno al vertice tra Brindisi e Borgo Egnazia a Fasano.

Con apposita ordinanza dirigenziale, infatti, il Comune ha stabilito, dalle 7 dell’11 giugno alle 13 del 16 giugno, il divieto di transito e di sosta della viabilità che conduce alla chiesa di Santa Maria del Casale. In particolare, del tratto di strada con accesso dalla via Contrada Baroncino fra i due parcheggi “Bms P8” e “Saba P9” sino alla delimitazione, costituita da una sbarra di accesso e da diverse fioriere, di tutta l’area antistante la chiesa. Non solo. Il divieto, infatti, varrà anche sul versante opposto del tratto di strada che, partendo da via Maestri del lavoro d’Italia e via Ruggero De Simone, costeggia la recinzione dell’aeroporto sino all’altezza di due grosse fioriere che si trovano di fronte alla stessa chiesa.

I due parcheggi

I due parcheggi ai quali fa riferimento l’ordinanza sono quello low-cost, accanto alla chiesa di Santa Maria del Casale, gestito dalla Brindisi Multiservizi, e quello noto come “Easy” che si trova in via Ruggero De Simone, nelle vicinanze del varco doganale. Entrambi a pochissimi minuti a piedi dall’aeroporto. Proprio nelle scorse ore, tra l’altro, sono apparsi sulle auto in sosta in questi due parcheggi dei volantini che recitano: “Attenzione, come da ordinanza dirigenziale del Comune di Brindisi, vengono inibite la sosta, il transito ed il parcheggio del P9 Easy - Varco doganale dalle ore 6 del 10 giugno 2024 alle 23.59 del 16 giugno 2024. Inoltre, per le autovetture ancora presenti nelle suddette aree nel periodo di inibizione sarà disposta la rimozione coatta i cui costi saranno a carico dei proprietari come da ordinanza Enac”.

La chiusura non è dovuta alla necessità di eliminare tutte le auto in sosta per prevenire il rischio di attentati dinamitardi ma, invece, a quanto pare è legata all’utilizzo delle due aree di sosta per le auto delle delegazioni dei capi di Stato e delle loro scorte. Del resto, resterà aperta e disponibile l’area di sosta P1 “Top & Comfort Parking”, che è quella che si trova esattamente di fronte all’entrata dell’aeroporto e che ha i prezzi più alti.

Le difficoltà

Chi, dunque, dovrà partire proprio nei giorni del vertice, e per la verità anche in quelli precedenti, andrà incontro a notevoli difficoltà. Per evitare di dover lasciare l’auto nel parcheggio più costoso - la cui tariffa per un giorno è di 19 euro, 30 per due giorni, 43 per 3 giorni e 51 per 4 giorni - le possibilità saranno quindi tre: farsi accompagnare da un amico o da un parente, prendere un taxi oppure usufruire del collegamento con l’aeroporto offerto dalla linea circolare della Stp che collega il “Papola-Casale” con il centro di Brindisi e l’area di Costa Morena, in porto.

L’area attorno all’aeroporto è senza dubbio tra quelle più sensibili nel capoluogo. Qui, infatti, tra le altre cose è atteso l’arrivo del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden. L’Air Force One, infatti, dovrebbe atterrare sulla pista dell’aeroporto militare “Pierozzi” che ospita, tra le altre cose, una delle due basi strategiche dell’Onu in città.

Ma le restrizioni non riguardano solo quella parte di Brindisi. La prima cena del G7, organizzata dalla Presidenza della Repubblica, si svolgerà infatti nel capoluogo ed in particolare nel Castello Svevo, che fa parte della base navale della Marina militare. Un luogo scelto innanzitutto perché di competenza militare e dunque facilmente difendibile. Il Comune, poi, su richiesta della Questura ha stabilito la chiusura del sottopasso pedonale di via Appia e del passaggio a livello di via Osanna nonché il divieto di sosta e di fermata sulle arterie principali interessate dagli itinerari (per questioni di sicurezza ne sono stati previsti diversi) che seguiranno le auto con a bordo i capi di Stato e le loro delegazioni. Previste anche la sospensione e la deviazione dei servizi di trasporto pubblico lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi stabiliti per le delegazioni.

