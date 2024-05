Salento, incidente tra auto e scooter sul lungomare: in ospedale un 21enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sul lungomare Marconi a Gallipoli. Nell'impatto tra un'auto e uno scooter, ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato dalla sella e catapultato sull'asfalto.

A lanciare l'allarme per i soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla scena. In breve sul posto sono quindi intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Gli operatori del pronto intervento, dopo aver stabilizzato il quadro clinico del 21enne, ne hanno disposto il ricovero d'urgenza in ospedale per un importante trauma addominale e fratture multiple.

I rilievi per stabilire le cause e la dinamica del sinistro stradale sono affidati alle forze dell'ordine.