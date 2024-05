Rocambolesco incidente stradale: paura per le conducenti e auto distrutte

Paura in pieno centro abitato a Carmiano per un incidente stradale che ha coinvolto due auto nel pomeriggio di oggi, 25 maggio. Il violento scontro è avvenuto tra via Montegrappa e via San Gabriele. Alla guida dei veicoli, una Fiat Panda e una Mercedes, due giovani donne, che nello scontro hanno riportato solo lievi contusioni e un grande spavento. Danni ingenti invece per i due mezzi.

Sul posto per regolare il traffico ed effettuare i rilievi planimetrici necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia locale.