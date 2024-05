Non lo ha fatto, di certo, per convincere i newyorkesi a votare, ma l'iniziativa ha fatto il giro del mondo e sui social è stata un successo: Adriana Poli Bortone, già sindaco di Lecce e ministro, oggi ricandidata al ruolo di primo cittadino del capoluogo salentino, ha comprato uno spazio a Times Square. Nel cuore di New York, quindi, tra gli spot delle più grandi aziende statunitensi, è comparso un suo video.

Pochi secondi, un saluto e una scritta: "Ciao ciao Lecce". Non è la prima volta, per altro, che dal Salento si riesce a conquistare un pezzo di Times Square. Stavolta è toccato a Poli Bortone.