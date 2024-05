Acciaierie d’Italia ha per il momento fermato l’uso sperimentale dei polimeri di plastica nell’altoforno 4 al posto del fossile, ma lo stabilimento che li produrrà (e non solo per l’ex Ilva) è in fase di realizzazione alle porte di Taranto. Lo sta costruendo la società “Unità di Misura”, di Milano, dopo aver acquistato lo stabilimento Dioguardi sulla statale 106 Ionica che produceva piastrelle e mattoni. Si tratta di un’area di 21mila quadrati. Sulle strutture della precedente società sono in corso i lavori di ristrutturazione secondo le prescrizioni di Arpa, l’Agenzia per l’ambiente della Regione Puglia. «Ritireremo dal Corepla, dal Consorzio nazionale delle plastiche - spiega a Quotidiano Gianluca Moro, presidente di Montana spa, società che si occupa di consulenza e ingegneria per l’ambiente -, gli imballaggi plastici difficilmente recuperabili meccanicamente. Intendo imballaggi che non sono le bottiglie o le cassette. Imballaggi misti, eterogenei. Faremo quindi una densificazione del materiale, poi una granulazione, per arrivare, semplificando, ad un granulo da otto millimetri che verrà iniettato nell’altoforno in sostituzione del fossile».

Il programma

Il quadro d’insieme vede un investimento di circa 25 milioni, l’entrata in funzione della prima linea test nei primi mesi del 2025 e l’occupazione a regime di 40 addetti. Ottenuto un finanziamento Pnrr di quasi 14 milioni con un progetto che si è classificato quinto in Italia. Le risorse vengono ora investite a Taranto. “Unità di Misura - spiega Moro, che ha accennato al progetto nella recente edizione del Tef, Taranto eco forum - è la società a cui fa capo l’investimento. Montana, invece, è la mia società d’ingegneria che sta sviluppando il progetto. L’utilizzo delle plastiche non l’inventiamo noi. Oggi è un fatto normale. I giapponesi le usavano già alla fine degli anni ‘90, poi sono venuti i tedeschi, gli austriaci e gli americani. La plastica ha un vantaggio: contiene idrogeno e riduce le emissioni di Co2 del 30 per cento. Penso che questo sia già un obiettivo importante per l’acciaieria sulla strada della decarbonizzazione. Inoltre, essendo un prodotto che non contiene zolfo o carbone, c’è un impatto positivo anche per le emissioni dell’altoforno».

Le dichiarazioni

«Il nostro - aggiunge Moro - è un progetto di filiera: il Corepla, noi e l’acciaieria. Intendo per quest’ultima il settore dell’acciaio in generale poiché non c’è solo l’ex Ilva, ci sono anche altri operatori. L’autorizzazione ottenuta è per lavorare 100mila tonnellate, l’obiettivo è produrne 70mila poiché, probabilmente, non riusciremo a lavorarne 100mila. Calcoliamo il ritiro di 85-90mila tonnellate di materiali per produrne poi 70mila. Si consideri che a monte va anche fatto un lavoro di pulizia dei materiali. E che bisogna vedere la qualità di ciò che entrerà. Quanto daremo all’ex Ilva? Mah, se loro lavorano con gli altiforni, potrebbero magari assorbire l’intera produzione. Questo si vedrà in seguito». La passata gestione di Acciaierie d’Italia, con la supervisione dell’ingegner Loris Pascucci, ad ottobre ha comunicato “che i test di iniezione del polimero effettuati nel luglio 2022 sono stati svolti nell’altoforno 4 di Taranto in sostituzione parziale del fossile PCI. L’esito di queste prove ha dato riscontri estremamente positivi, senza dar evidenza di emissione di inquinanti, mentre a livello tecnologico è emersa la necessità per Acciaierie d’Italia di realizzare un impianto di iniezione dedicato specificamente al polimero, non potendo essere iniettato in quello già esistente dedicato al fossile”. AdI ha anche stretto un accordo con Iren - che ha brevettato un polimero specifico - stimando “una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 1,04 tonnellate per ogni tonnellata iniettata, con una produzione dell’altoforno 4 di circa 1,9 milioni di tonnellate di ghisa all’anno”. Attualmente nell’altoforno parte del combustibile è rappresentato dal coke pezzatura, che deriva dalla distillazione del fossile nelle cokerie, e parte dal fossile, quest’ultimo iniettato nelle tubiere. E il fossile sarebbe la parte da sostituire. La sperimentazione dei polimeri è stata nel frattempo sospesa da AdI perché era legata a finanziamenti specifici, ma soprattutto richiede un impianto ausiliario che ne consenta l’uso. A ciò si aggiunga - e non è secondario - che lo stesso altoforno 4, l’unico in funzione, marcia ancora a passo ridotto e che la stabilizzazione degli impianti per risalire nella produzione, è adesso la priorità dei commissari.