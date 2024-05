Salento, chiede a due fratelli di dare fuoco all'auto dell'ex (per 200 euro): indagati

Avrebbe incaricato due fratelli di dare fuoco alle automobili della ex moglie e del suo nuovo fidanzato, dietro pagamento di 200 euro. E a causa dell’incendio le persone presenti in casa, due adulti e i bambini, restarono bloccate fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Ora i due presunti autori del rogo e l’ex marito della donna, sono indagati per danneggiamento in seguito ad incendio (per il presunto mandante erano scattate anche le manette per maltrattamenti in famiglia).

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti la notte tra il 16 e il 17 novembre dello scorso anno a Ugento, in contrada Donna Francisca, una zona di campagna al confine con Taurisano. E proprio di Taurisano sono le tre persone indagate. I due fratelli, di 33 e 26 anni, sarebbero stati incaricati da un concittadino di dare fuoco alle auto della moglie e del suo nuovo compagno, in cambio di 200 euro. Le vetture, una Lancia Y e una Fiat Punto, si trovavano nel cortile dell’abitazione in cui la donna si era trasferita insieme ai figli e al nuovo compagno.

L’incendio aveva causato grossi danni e aveva messo in pericolo le persone all’interno dell’abitazione, rimaste bloccate in casa fino all’arrivo dei vigili del fuoco. L’intervento dei caschi rossi scongiurò ulteriori rischi e danni per la famiglia.

Le indagini sono state eseguite dai carabinieri della stazione di Ugento, diretti dal luogotenente Alessandro Borgia. Gli accertamenti, anche grazie alla visione dei fotogrammi catturati dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona, avevano portato pochi giorni dopo l’attentato incendiario all’arresto del marito della donna, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, poi, l’uomo avrebbe rivelato al giudice di aver ingaggiato i due fratelli per dare alle fiamme le auto della moglie e del suo nuovo compagno.

Al termine degli ulteriori accertamenti, il sostituto procuratore della Procura di Lecce, Luigi Mastroniani, ha notificato ai due fratelli l’avviso di conclusione delle indagini a loro carico con l’accusa di danneggiamento in seguito ad incendio. Reato di cui è accusato, in concorso con loro, anche il presunto mandante.

Ai due fratelli sono contestate le aggravanti di aver commesso il fatto in esecuzione del reato di maltrattamenti in famiglia, di aver approfittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la difesa delle parti offese e di aver cagionato un danno di rilevante gravità.

Gli indagati ora hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati dal pubblico ministero o per presentare eventuali memorie a propria difesa. Sono difesi dall’avvocato Giuseppe Presicce.

