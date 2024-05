Auto in marcia prende fuoco: paura per la donna alla guida

L'auto prende fuoco in marcia e la donna che era alla guida riesce a mettersi in salvo abbandonando in tempo la vettura. Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di oggi a Mesagne, in via Caravaggio, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi è intervenuta per domare l'incendio di una vettura. Le fiamme si sono propagate all'improvviso, mentre l'auto era in marcia. Fortunatamente, la donna che era al volante ha avuto la prontezza di uscire dall'abitacolo e allontanarsi: è riuscita a mettersi in salvo da sola. Per lei solo tanto spavento.

L'intervento dei caschi rossi

La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco, dopo aver spento il rogo, hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito.