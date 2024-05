Lecce, due incendi d'auto nella notte

Notte calda a Lecce, per altri due incendi che hanno distrutto altrettante auto. Il primo rogo è divampato intorno a mezzanotte su via Pistoia: distrutta dalle fiamme una vecchia Lancia Thema, di proprietà di un cittadino straniero. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area, così da scongiurare ulteriori rischi.

Caschi rossi del comando provinciale chiamati ad intervenire nuovamente qualche ora più tardi su via Viterbo, per un altro rogo che ha distrutto una Nissan Juke intestata ad un 50enne del posto. Sulle cause dei due incendi sono in corso gli accertamenti degli agenti della Questura. Elementi utili per far luce sugli episodi potrebbero arrivare dalla visione dei fotogrammi catturati dalle videocamere di sorveglianza presenti in zona.