Dicembre 2024: dovrebbe essere questa la data in cui potrebbe iniziare la nuova era dello stadio Via del Mare di Lecce, con l’avvio dei lavori. La prima parte dell'iter - quella relativa alla riqualificazione dell’impianto, finanziato con 11,3 milioni dai Giochi del Mediterraneo - è partita.

Salvemini a Ferrarese: ecco perché servono 25 milioni per la copertura

Ma qualcosa si muove, e in fretta, anche per quanto riguarda la copertura: nelle scorse ore il sindaco Carlo Salvemini ha trasmesso al commissario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, il quadro del dettaglio economico che riguarda la copertura dell'impianto, che nel corso di questi ultimi giorni è in fase di studio da parte della struttura commissariale. A essa spetterà la decisione se assegnare con il secondo masterplan alla città di Lecce ulteriori 25 milioni di euro (tanti ne ha chiesti Salvemini nel Documento di indirizzo alla progettazione il 24 maggio a Ferrarese).

Il progetto: 18 milioni solo per l'esecuzione dei lavori

In un primo momento i lavori erano stati stimati in 15 milioni: la richiesta aggiuntiva di 10 milioni aveva un attimo spiazzato Ferrarese che aveva annunciato una lettera di chiarimenti al sindaco di Lecce sull’aumento dei costi. Ma Salvemini ha giocato d’anticipo e nella giornata di lunedì ha inviato la scheda economica sull’opera. L'importo per l'esecuzione dei lavori è stimato in 18 milioni, a questi vanno aggiunti: i costi per la sicurezza (450mila euro), le spese tecniche per la progettazione di fattibilità tecnico economica (1 milione 845mila euro), le spese per la progettazione esecutiva (678mila euro), quelle per la direzione dei lavori (778mila euro), quelle per il collaudo (34mila euro), quelle per la pubblicità (10mila euro) e tutta una serie di altre voci che fanno lievitare il progetto a 25 milioni. Dieci in più, si diceva, rispetto a quelli prospettati nel corso del primo incontro tra il primo cittadino leccese e il commissario Ferrarese.

L'appalto con procedura aperta

Sulla realizzazione della copertura (per la quale sono stati donati al Comune almeno due progetti, quello dei Mecenati della cultura prima e quello dell’Unione sportiva Lecce poi) la procedura d’appalto individuata “per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità econonomica e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori sarà quella di procedura aperta”. In merito all’esecuzione dei lavori, dal momento che si procederà con l’appalto integrato, la progettazione esecutiva sarà a carico dell’impresa e sarà parte integrante dell’appalto”.

Restyling di via Del Mare e Palazzetto Ventura oggi in Consiglio

Tornando invece agli interventi di restyling dello stadio, ieri si sono riunite le commissioni Bilancio e Lavori pubblici per approvare la modifica alla programmazione delle opere pubbliche 2024-2026, che nel corso della giornata di oggi sarà esaminata in consiglio comunale, per inserire sia i lavori al Via Del Mare che quelli presso il palazzetto “Ventura” in piazza Palio (finanziati sempre dai Giochi del Mediterraneo con 2,7 milioni). «Nel corso della commissione i consiglieri dell'opposizione non hanno ritenuto urgente questa variazione - afferma il consigliere Gabriele Molendini -. Quindi dovremmo, secondo loro, attendere le elezioni, il primo consiglio comunale per convalida degli eletti, poi la formazione delle commissioni per far passare la delibera prima dalle commissioni, appunto, e poi dal consiglio comunale. Il tutto mentre il governo stesso si affanna per rincorrere le scadenze in vista dei Giochi in programma a giugno del 2026. Ognuno si assume le responsabilità delle proprie azioni e delle proprie espressioni di voto. Grazie alla maggioranza, l'iter andrà avanti e se tutto, come ci auguriamo, andrà per il verso giusto, i lavori che riguardano la prima tranche di fondi assegnata alla nostra città, potranno iniziare entro la fine di questo anno».

Corsa contro il tempo: si deve finire entro giugno 2026

Nel prossimo mese di dicembre dovrebbero quindi iniziare i lavori di ristrutturazione di Via del Mare: lavori la cui durata è stimata in 18 mesi, quindi dovrebbero terminare giusto nel giugno del 2026. Il progetto, realizzato dagli ingegneri Gaspare Quarta Colosso e Matteo Mariano della M&G s.r.l. e dall'architetto Franco Maghenzani del consorzio Poliedro, rappresenta il primo passo verso il rilancio dell’impianto sportivo. Se poi arriverà anche la copertura si avrebbe finalmente una struttura all’avanguardia che la città e i tifosi attendono da anni. La parola ora passa a Ferrarese e al governo che, anche attraverso il ministro Fitto, si è detto disponibile a finanziare l’opera.