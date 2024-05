Salento, incidente tra auto e moto: padre e figlio in ospedale

Grave incidente stradale tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale che da San Pietro in Lama conduce a Lecce. Nel violento scontro che ha coinvolto una Smart e una Honda, ad avere la peggio sono stati padre e figlio in sella al mezzo a due ruote. I due nell’impatto sono stati sbalzati dalla moto e poi ricaduti rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

A lanciare l’allarme per i soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito.

In breve, sulla provinciale già in passato teatro di altri gravi sinistri stradali, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118 che, dopo aver constato la gravità del centauro 41enne e del figlio di appena 6 anni, ne hanno disposto il ricovero d’urgenza in ospedale a Lecce. Dopo gli accertamenti d’urgenza in pronto soccorso l’uomo è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase per delle lesioni vascolari rimediate nell’impatto. Il bambino invece dopo essere rimasto sotto osservazione per diverse ore è stato dimesso. Sotto choc e solo lievi contusioni per il conducente dell’automobile.

I rilievi planimetrici per verificare l’esatta dinamica dell’incidente stradale sono affidati ai carabinieri