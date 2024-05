Unisalento, arrivano i dispenser di preservativi e assorbenti (gratuiti). Ecco dove saranno distribuiti

Assorbenti e contraccettivi gratuiti per le studentesse e per gli studenti dell’Università del Salento. A deciderlo il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo che ha votato all’unanimità la mozione di Link Lecce presentata il 30 novembre 2019 in Consiglio degli studenti.

Ecco dove

Sette i punti individuati tra polo urbano ed extraurbano per l’installazione dei dispenser che in una prima fase consentiranno la fornitura di assorbenti sostenibili e, successivamente, anche dei contraccettivi. Sempre gratuiti. Quattro saranno installati in Ecotekne e più precisamente all’interno del presidio medico e nelle toilettes del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Economia e Giurisprudenza (nel plesso R2); nella biblioteca di Studium 2000, al Codacci Pisanelli, in viale dell'Università, e all’ex Inapli per il polo urbano.

«A seguito delle interlocuzioni e delle commissioni con l’amministrazione centrale – hanno fatto sapere da Link Lecce – siamo riusciti ad ottenere l’attuazione della mozione presentata e approvata il 30 novembre 2019 in Consiglio degli studenti, che chiedeva l’installazione di distributori gratuiti di assorbenti e contraccettivi.

Nonostante i tempi di attuazione siano stati lunghi, condizionati dalla fase pandemica, come sindacato studentesco, esprimiamo soddisfazione per la misura attuata sotto nostra richiesta dall’ateneo; da anni portiamo avanti battaglie politiche sulla tematica, ritenendo l’accesso ai prodotti di igiene intima prioritario insieme all’abbattimento dei costi dello stesso».