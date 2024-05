Anziana investita da un'auto sprovvista di assicurazione: 80enne in ospedale

Un'anziana è stata investita da un'auto sprovvista di assicurazione. La malcapitata è rimasta ferita: ha riportato traumi e fratture ma non è grave. Il conducente del mezzo si è fermato a soccorrerla. L'incidente, con il pedone investito, si è verificato questa mattina a Canosa di Puglia, nella provincia della Bat, nel nord Barese.

L'incidente

Una donna 80enne è stata stata travolta mentre attraversava la strada nella zona 167. Ad investirla, provocandole alcuni traumi e fratture, è stato un automobilista che si è fermato poi a prestare soccorso. Trasportata in ospedale ad Andria dal personale del 118, l'anziana non sarebbe in pericolo di vita. L'auto è stata sottoposta a sequestro perché senza assicurazione mentre la posizione dell'uomo che era alla guida è al vaglio degli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.