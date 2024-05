Ancora una notte di incendi nel Salento. Sono tre gli interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Lecce nella scorsa notte, tutti per auto a fuoco.

Gli incendi

A Salice Salenntino il rogo ha riguardato una Reanult Kadjar, di proprietà di un uomo del 1972. Qui i fumi prodotti dal fuoco hanno leggermente danneggiato la facciata di un'abitazione. A Copertino, invece, a fuoco una Range Rover.

E ancora: a Gallipoli l'incendio ha interessato un furgone Fiat 900, intestato a una donna di 42 anni. Grazie al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, si sono evitati ulteriori danni a persone e proprietà in tutti e tre i casi. Attualmente, sono in corso attività investigative per determinare le cause degli incendi.