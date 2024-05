Incidente, scooter contro auto: il motociclista ha la peggio e finisce nel canale, recuperato dai Vigili del fuoco

In tarda mattinata è avvenuto un incidente stradale sulla strada che costeggia il canale Patri all'angolo con via Dalmazia a Brindisi: sono stati coinvolti uno scooter e una utilitaria.

I Vigili del Fuoco hanno soccorso il conducente dello scooter, un uomo nato nel1966 che a causa dell'impatto è stato sbalzato giù nel canale: una volta recuperato è stato preso in carica dal personale del 118.

Il transito veicolare è stato interrotto per permettere le operazioni di recupero. L'intera area è stata messa in sicurezza dal personale dei Vigili del Fuoco. Sul posto forze dell'ordine per quanto di loro competenza.