Salento, incidente tra due auto: una donna in ospedale

Violento scontro tra due auto ieri sera, attorno alle 21, a Galatone. I vigili del fuoco del comando di Lecce, distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti nel comune salentino, in via del Mare, per un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Idea e una Peugeot 3008. La conducente della Peugeot è rimasta ferita nell'impatto tra i due mezzi, ed è stata prontamente trasportata dal personale del 118 all'ospedale di Galatina per le cure necessarie. I caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona per facilitare le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi planimetrici utili per stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale.