Nella penisola de “La Strea”, lungo il litorale a nord di Porto Cesareo e nel cuore dell’Area Marina Protetta, mancano all'appello centinaia di uccelli acquatici di diverse specie, che in quel particolarissimo territorio acqueo-terrestre avevano trovato ormai da decenni il loro habitat naturale.

L’allarme è stato lanciato dalla Lipu, precisamente da Valentina Martina 44 anni, da 10 anni responsabile gruppo attivo Lipu (Lega italiana protezione uccelli) sezioni di Porto Cesareo e Torre Lapillo. Una denuncia pubblica chiara e circostanziata, con tanto di osservazioni e numeri alla mano, e della quale la stessa Lipu cesarina ha informato le istituzioni del territorio, dall'Ente Parco Palude del Conte e duna Costiera all'Amp di Porto Cesareo fino al Comune.

La "denuncia"

«La riserva naturale avifaunistica della pensiola de “La Strea” da sempre è stato il regno della biodiversità - spiega Valentina Martina -, la casa di volatili acquatici migratori, stanziali e svernanti. Qui nidificano il piccolo Fratino eurasiatico, presenza importante perché indicatore della pulizia del mare, il Fraticello ed il Gabbiano corso, tanto per fare alcuni esempi noti ai faunisti. Ma sia chiaro - continua la responsabile della Lipu cesarina - che questo paradiso rappresenta un punto di riferimento per gli uccelli acquatici e non solo quelli».

Da qui, numeri alla mano, il bilancio delle osservazioni a postazione fissa e mobile. «In ogni periodo dell'anno gli avvistamenti di avifauna acquatica sono sempre stati ricchi e soprattutto di molteplici specie - chiarisce -. Fino al 2022/2023 parliamo di 85 Cormorani, oltre 300 Pivieri dorati, ben 200 esemplari di Berta minore, presenza assidua di Piovanelli pancianera, Svasso maggiore, Capinera, Albanella reale, Beccaccia di mare, Strolaga. Ci faceva visita anche il Piro del Terek, il Corriere piccolo ed il Corriere grosso, il Piro Piro piccolo, la Taccola, lo splendido ed unico Gabbiano roseo, la Folaga, l'Albanella, lo Smergo maggiore, gli Aironi cenerini, il Chiurlo maggiore e la Pivieressa. Tantissimi uccelli acquatici che sembrano oggi essere svaniti nel nulla per la stragrande maggioranza delle specie elencate».

I motivi

Ma quali i motivi di questa stanzialità persa. È la stessa Valentina Martina a porsi degli interrogativi ed a girarli ai biologi. «Sappiamo che il cambiamento climatico può avere la sua grande influenza, soprattutto il cambiamento dei venti da tramontana a scirocco che potrebbe aver spinto gli svernanti a cercare altri luoghi, ma le perdite registrate a La Strea sono davvero troppe - spiega -. Allo stato attuale mancano gli uccelli migratori e quest'inverno mancavano gli svernanti. La Strea è un paradiso di biodiversità da preservare e da mantenere integro, siamo tutti testimoni del forte cambiamento che sta avvenendo, soprattutto l'aumento esponenziale dell'antropizzazione dei luoghi. Qualcosa comunque è successo - conclude amara la responsabile della Lipu cesarina - e per me che vivo la penisola tutto l'anno con il binocolo e la macchinetta fotografica in mano da più di 10 anni è un colpo al cuore. Una situazione così non mi si era mai presentata. La pensiola così deserta io non l'avevo mai vist. Oggi qui mancano tanti volatili ed è elemento che fa preoccupare non poco». Le splendide foto scattate nella primavera del 2022 e nell'inverno successivo, quello del 2023, da Dario Salemi o le altre fatte dal foto-osservatore Enzo Suma, sono la migliore documentazione possibile. La Strea pullulava di avifauna acquatica, quest'anno è un deserto desolato e silenzioso.