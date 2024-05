Salento tropicale, via a nuove coltivazioni: dall’avocado ai pistacchi, ecco cambia l’agricoltura

Colture di alberi da frutta tropicale si diffondono sempre più nel Salento e il nuovo scenario va a scalfire la monocoltura dell’ulivo diffusasi nel tempo in quasi tutta la provincia di Lecce e in Puglia. I cambiamenti climatici e la xylella hanno spinto gli imprenditori agricoli a sperimentare nuove coltivazioni in grado di generare un introito e soddisfare le richieste del mercato. Sono tante ormai nel territorio salentino le aziende agricole, spesso a livello familiare, che scelgono la diversificazione con esemplari esotici, tra queste la “Cairo & Doutcher” a Copertino. Tra le varietà di frutta, in particolare, che si stanno diffondendo (ancora a macchia di leopardo) si contano quelle di avocado, mango, melograno, kiwi e pistacchio tanto da far parlare di frutta tropicale made in Italy. In Puglia - rivela un recente studio di Coldiretti -, spinti dai cambiamenti climatici le coltivazioni di banane, avocado e mango nel giro di cinque anni sono praticamente triplicate, passando da poche decine a oltre 500 ettari.

La ricerca

Da una ricerca condotta dal data-analyst Davide Stasi, nel corso dell’ultimo decennio, le superfici agricole non sono solo sensibilmente diminuite, ma sono cambiate le modalità di impiego. «I cambiamenti di uso del suolo agricolo, intervenuti in questo arco temporale decennale, dipendono soprattutto da tre fattori - spiega Stasi - il costante processo di modernizzazione del settore agricolo, la concorrenza di prezzo di prodotti esteri che determina la necessità di riadattare la tipologia di prodotti agricoli in funzione delle fluttuazioni cicliche della domanda, e i cambiamenti climatici che possono causare il graduale riorientamento verso le coltivazioni meno penalizzate dagli eventi meteorologici».

Le nuove coltivazioni sono al centro delle attenzioni anche delle associazioni agricole che non dispongono ancora di un quadro dettagliato delle estensioni: «La situazione in cui versa da decenni il Salento, a causa della xylella, spinge gli agricoltori verso un cambio di mentalità e verso la necessità sempre più forte di diversificare le colture - spiega Emanuela Longo, direttore provinciale di Cia Salento -. Per questo motivo tanti agricoltori hanno pensato di orientarsi verso colture alternative quali mango, avocado, bacche di goji, ma non solo. Di certo ci sono ancora troppi problemi che attanagliano l’intero settore e, se non si riesce a dare e garantire sostenibilità alle nostre aziende anche in progetti più ambiziosi di diversificazione, essi rischiano di restare fermi. Nonostante i dati di crescita delle nuove colture, rimane ancora forte la vocazione olivicola del nostro territorio e per risollevare il comparto occorre perciò dare supporto alla principale coltura che per secoli ha caratterizzato l’intero territorio salentino».

La diversificazione

Favorevole alla diversificazione «ma con la massima cautela» è Costantino Carparelli presidente di Coldiretti Lecce: «Nell’ambito della diversificazione e ripristino dell’ambiente agricolo post-xylella, l’utilizzo di queste varietà non indigene può essere un’opportunità. Ma occorre farlo con attenzione in quanto si può rischiare che poi alla fine, per questioni pedoclimatiche oppure legate al territorio, tali nuove attività possano non dare i risultati attesi. È fondamentale non fossilizzarsi su un’unica coltura e avere la possibilità di un ventaglio di specialità agronomiche e prendere in considerazione tutte le professionalità tecniche che ha già il nostro territorio».

Le varietà di avocado e di pistacchio si adattano bene al clima del Salento e da qualche tempo sono state scelte dagli imprenditori come colture nuove da affiancare a tutte le altre.

Le imprese

Tra gli investimenti più rilevanti in avocado - pianta originaria di una vasta zona che si estende dalle montagne centrali del Messico attraverso il Guatemala fino alle coste del Pacifico nell’America centrale -, c’è quello di una società di imprenditori friulani che ha impiantato in un’area di Cutrofiano circa 7mila alberi che hanno una produttività da ottobre fino a maggio dell’anno successivo. A seguire l’investimento agricolo è Vincenzo Vadrucci, vicepresidente Confartigianato e presidente della categoria Agroalimentare, oltre ad essere sindaco di Nociglia: «Si tratta di nostri consociati che hanno scelto di fare impresa qui. Dal punto di vista agronomico si è creata una collaborazione con esperti agronomi sia locali sia dell’Emilia-Romagna con i quali stiamo facendo un accordo affinché ci vengano trasferite le rispettive esperienze. L’idea di puntare sull’avocado parte dal fatto che non bisogna più fossilizzarsi su un’unica piantagione per non ripetere l’errore già fatto con gli ulivi. A Cutrofiano è stato fatto un investimento sia con l’avocado ma anche con 20mila alberi di pere della varietà Eden che si è ambientata in maniera eccellente. È una pera di origine israeliana e già programmiamo il primo raccolto nell’agosto di quest’anno. Parallelamente sono state sistemate pure piante di vigna e di olivo, oltre alla prosecuzione dell’investimento nel melograno. Non disdegniamo la nostra tradizione e abbiamo piantato quasi 20mila alberi di olivo».

Le zone interessate

Un’altra realtà è quella che sorge tra Martano e Calimera, dove l’azienda agricola “La Pagghiara” ha piantato alberi di pistacchio in ben 16 ettari di terra. La scelta è stata fatta da Antonio Petracca, titolare della società con sede a Calimera: «Siamo partiti con la coltivazione di ulivi, poi alla fine del percorso universitario, ho cominciato a riflettere sul pistacchio parlando con amici che frequentavano la facoltà di Agraria. Dopo un paio d’anni di studi con mio padre e alcune esperienze a Bronte e in Basilicata, abbiamo visto che questa pianta poteva funzionare anche qui nel Salento. Nel novembre 2020 abbiamo effettuato le piantumazioni grazie ai finanziamenti regionali Psr in 16 ettari di campagna. Abbiamo impiantato diverse varietà di pistacchio, quella che va un po’ più sul dolce e quella un po’ più sul salato, e se tutto va bene l’anno prossimo dovremmo cominciare ad avere i primi raccolti». È prevista pure la successiva fase in azienda: «Faremo la trasformazione perché abbiamo già gli impianti di sgusciatura. Poi in prospettiva vogliamo fare anche la crema e il pesto. Si tratta di varietà di pistacchio che resistono alla temperatura salentina, in particolare la varietà greca mentre quella americana è un po’ più lenta e soffre l’umidità, e inoltre hanno bisogno di andare in “letargo” durante il freddo invernale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA