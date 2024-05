Taranto è tra le 250 città più felici del mondo. E i tarantini, di conseguenza, sono tra i più felici del mondo. Lo studio è dell'Happy City Index, che ogni anno valuta quasi 700 grandi città dall'Europa all'America e realizza una graduatoria per l'indice di felicità dei residenti. Un po' a sorpresa - viste le ultime classifiche italiane non proprio lusinghiere - la città dei due mari risulta al 211esimo posto mondiale e al sesto in Italia.

Seguendo la graduatoria stilata dall'Happy City Index, i più felici del mondo sono coloro che vivono ad Aarhus, in Danimarca. Circa 285mila abitanti nella regione dello Jutland centrale, prende il nome dal fiume che la attraversa, già capitale europea della cultura nel 2017, ha il destino segnato già nel soprannome: per i danesi è "la più piccola grande città del mondo". Sul podio poi Zurigo, in Svizzera, e Berlino, in Germania. La tranquilla città svizzera viene premiata per la qualità della vita. La capitale tedesca, invece, prende il largo per via della forte componente giovanile e della buona forza degli atenei presenti. La top 10, per la verità, è un trionfo europeo. Tutte e dieci le città in testa alla graduatoria, infatti, si trovano nel vecchio continente. Non c'è, però, nemmeno un'italiana. Si tratta di Gothenburg (Svezia), Amsterdam (Olanda), Helsinki (Finlandia), Bristol (Regno Unito), Copenhagen (Danimarca), Ginevra (Svizzera) e Monaco di Baviera (Germania). In sintesi: i più felici al mondo sono quelli che vivono tra l'Europa centrale e settentrionale.

La classifica in Italia

E l'Italia? Tra le prime cento città in classifica ci sono Milano (73esima mondiale, ma prima tra le italiane) e Bologna (95esima al mondo). In tutto tra le prime 250 sono sette le presenze del Belpaese. Oltre a Milano e Bologna, vi sono anche Firenze, Verona, Taranto e Aosta. Quest'ultime sono due new entry nell'index. Tanto diverse quanto accomunate - pare - da una buona qualità della vita.

E se è vero che una classifica che prende in esame solo alcuni parametri (e in maniera spesso asettica, limitandosi all'aspetto numerico) lascia il tempo che trova, è altrettanto vero che per Taranto questa è una piccola rivincita. Appena due giorni fa, ad esempio, Il Sole 24 Ore aveva inserito la città dei due mari - con la propria provincia - al 106esimo posto (su 107) tra i territori per qualità della vita dei giovani.

L'indice di felicità dei residenti prende in esame 24 aree differenti, divise in cinque macro-categorie, che sono "cittadini", governance, sviluppo, economia e mobilità. Solo alcuni esempi dei parametri: il sistema educativo, l'inclusione sociale dei residenti, il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni prese dalla pubblica amministrazione, l'anti-corruzione, la disponibilità di aree verde, la sicurezza e l'efficienza dei sistemi di trasporto, ma anche la disponibilità di open data, l'internazionalizzazione delle imprese, l'accesso a musei e biblioteche. Tutti fattori per cui, solitamente, il Sud resta indietro. E per cui, quotidianamente, piovono critiche sulle città pugliesi. Questa volta, però, c'è chi premia anche il Mezzogiorno e in particolare Taranto. Il motto dell'Happy City Index è una frase del filosofo dell'antica Grecia Platone: "La città è quella che è perché i cittadini sono quelli che sono". E allora il plauso della classifica, che per una volta premia Taranto, va anche ai tarantini.