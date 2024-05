L'Aeroporto del Salento sarà "chiuso" dalle 19 alle 23 del 13 giugno per la concomitante cena con i grandi del mondo nel Castello di Brindisi. Sarà il primo giorno del vertice del G7 a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi.

Prevista la "no fly zone" nei cieli della Masseria, ma contestualmente saranno fermati tutti i voli in arrivo e in partenza dall'Aeroporto del Salento.