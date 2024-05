Il giardino delle orchidee davanti all’Oncologico: accordo tra Asl e Inner Wheel

Là dove si lotta per la vita, la vita. Inattesa, spontanea, sorprendente, a ricordarti sempre come la Natura tenda immancabilmente a riaffermare se stessa, anche laddove noi povere, limitate creature umane pensiamo di essere signore e padrone. E così, qualche tempo fa, la piacevole scoperta: nei terreni adiacenti l’edificio del Polo Oncologico di Lecce l’esistenza di un habitat naturale perfetto per la riproduzione e la crescita di preziose orchidee selvatiche della famiglia delle Orchidaceae, e più in generale di una flora mediterranea spontanea ricca di fiori, di piante officinali e di erbe aromatiche sopravvissute, anzi impostesi sulle varie piantumazioni a mano umana. E nei primi mesi del 2024 – l’anno senza inverno – quest’inedito microcosmo verde si è esteso e rafforzato, grazie all’assenza di piedi umani, stavolta, e trattamenti chimici, e ha prodotto fiori a iosa.

L'accordo

Per questo l’Inner Wheel Club di Lecce ha firmato un protocollo d’intesa con il direttore generale della ASL Stefano Rossi, il presidente di “Sanità Service” Francesco Massaro, e i due istituti “Lanoce” di Maglie e “Presta Columella” di Lecce per avviare progetti di tutela e valorizzazione del verde ASL del territorio. Dando il via ieri mattina – proprio nel piazzale dell’Oncologico di Lecce, là dove si combatte senza quartiere per la vita - a un primo progetto pilota, un “giardino naturale delle orchidee selvatiche salentine” rigorosamente interdetto ai tosa-erba e ai diserbanti. E dove tra l’altro è stata creata una piccola nicchia verde in ricordo della paziente Giusy Martina, scomparsa da poco.

Le orchidee selvatiche, importantissime anche per la vita delle api, sono infatti creature protette sia dalla Convenzione di Washington che dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. E in tutta Europa sono frequenti le associazioni, come la LIFEorchids, che si adoperano per la loro tutela. Tra esse l’Inner Wheel, appunto: «Ampliamo ancora il nostro servire la Sanità, basato sul volontariato nel reparto di Oncoematologia pediatrica della socia onoraria che lo dirige, Titti Tornesello - spiega Maria Rita Stasi Pascariello, responsabile del progetto - con una collaborazione importante per la gestione straordinaria delle aree verdi insistenti nelle strutture dell’Asl di Lecce, dopo aver personalmente ivi identificato la presenza di specie rare e protette di orchidee selvatiche». Si valuta adesso la possibilità di aderire al progetto LIFEorchids, che - cofinanziato dall’Ue attraverso il programma LIFE – prevede appunto azioni di contrasto all’attuale declino delle specie spontanee, tra l’altro sintomo di terreni in buona salute e capaci di ibridarsi facilmente tra di loro. Attenzione a ciò che sembra marginale, come un’aiuola, come stile di comportamento sempre e comunque: così auspica anche il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi, che ha sottolineato l’importanza del verde tra i coefficienti che concorrono a determinare la salute individuale e collettiva: «Obiettivo è umanizzare la sanità, anche grazie alle sinergie con il terzo settore e con le scuole. Perché metterci insieme e collaborare è l’unica speranza che abbiamo di farcela per il nostro futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA