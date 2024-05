Lecce, bambino investito da un'auto: corsa in ospedale

Pedone investito da un'auto a Lecce. Un bambino di 12 anni, poco prima delle 9, è stato urtato da una vettura in transito su via Di Vereto, arteria cittadina poco distante da viale Taranto. Nell'impatto il minore è caduto sull'asfalto senza per fortuna riportare gravi ferite.

Prontamente soccorso, è stato preso in cura dai sanitari del 118, che dopo averlo medicato sul posto ne hanno disposto il ricovero in codice verde all'ospedale di Gallipoli per ulteriori accertamenti.

Sul posto per regolare il traffico ed effettuare i rilievi, utili a verificare l'esatta dinamica dell'investimento, sono interventi gli agenti di polizia locale della città.