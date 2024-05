L’estate 2024 a Brindisi, almeno sul fronte dei parcheggi, è salva. Il Comune, infatti, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale, per la stagione in corso non avrà quasi certamente alcun problema a realizzare una decina di aree di sosta temporanee in grado di evitare - almeno fino ad un certo punto - la presenza di auto in sosta “selvaggia” ai lati della carreggiata lungo tutto il litorale. Un pericolo per il traffico ma soprattutto per i pedoni.

L'atto di indirizzo

Proprio nelle scorse ore, la giunta ha deliberato l’atto di indirizzo per il “reperimento di aree per parcheggi temporanei di uso pubblico sul litorale nord di Brindisi nel periodo tra 1 giugno e 30 settembre 2024” presentato dal vice sindaco e assessore all’Urbanistica Massimiliano Oggiano. “Per rispondere alla domanda di parcheggi nel periodo estivo, in prossimità degli stabilimenti balneari o della libera spiaggia, in aggiunta alle aree pubbliche già all’uopo destinate, sono state adottate, di volta in volta negli ultimi anni, procedure di evidenza pubblica per individuare aree che non presentassero controindicazioni formali o sostanziali legislative o normative o regolamentari di qualsivoglia natura all’uso temporaneo giornaliero in data e ora predefinite da destinare alla sosta di mezzi di mobilità privata al servizio dell’attività stagionale di balneazione organizzata in stabilimenti o di balneazione libera di spiaggia, in aggiunta alle aree pubbliche esistenti e nelle more della realizzazione di quelle programmate come previste nel Documento programmatico di rigenerazione urbana”, si legge nella relazione di accompagnamento.

Soluzione a breve termine

Sul lungo periodo, dunque, il Comune intende evitare l’utilizzo di soluzioni “emergenziali” e prevede, invece, di optare per la formula del cosiddetto “partenariato pubblico-privato”. Per quest’anno, tuttavia, viste anche le limitazioni imposte dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, l’amministrazione è pronta a bandire un avviso pubblico per manifestazione d’interesse attraverso il quale i privati che possiedono terreni, ad uso agricolo, sul litorale potranno metterli - temporaneamente - a disposizione per la sosta. Naturalmente senza la realizzazione di opere o di trasformazione delle aree. Escluse anche le zone ad alto pericolo idrogeomorfologico, a rischio di crollo della falesia e con vincolo archeologico o ambientale. A spiegare perché, almeno per quest’anno, il Comune non sarà limitato dalla sentenza della Consulta è proprio il vice sindaco. «Nonostante la bocciatura - dice - da parte della Corte Costituzionale della norma regionale in deroga alla paesaggistica, per dare uno sfogo agli avventori delle coste pugliesi, noi abbiamo comunque approvato la delibera e nelle prossime ore sarà pubblicato il bando per la manifestazione d’interesse. Se tutto andrà come negli altri anni, infatti, ci saranno una decina di richieste e tutte sicuramente al di sotto dei 500 posti».

Aggirato il limite dell'ultima sentenza

Ed è proprio quello, sulla base della sentenza della Consulta, il limite oltre il quale scatta l’obbligo della “verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza distinguere tra temporaneità o meno dell’uso”. Questo significa, prosegue Oggiano, che «è possibile presentare la richiesta direttamente allo Sportello unico attività produttive. Dopo di che, il Suap manda la paesaggistica. In questo caso, tuttavia, basta l’istruttoria di un funzionario comunale, che prende atto, autorizza e manda indietro tutto al Suap. Quest’ultimo, poi, procede all’autorizzazione. In questo modo, in sostanza, si bypassa il blocco imposto al sistema parcheggi da quella sentenza. Naturalmente, dobbiamo fare in fretta e far dialogare al meglio Suap e paesaggistica».

Gestione e costi

Come funzionerà poi, nella pratica, la gestione dei parcheggi? I privati si occuperanno della gestione vera e propria e del pedaggio. Ma, sottolinea il vice sindaco, «con prezzi giornalieri calmierati, pur senza mettere valori assoluti. Perché il principio fondamentale è la pubblica utilità, ovvero evitare il caos parcheggi sulla costa ed il rischio di incidenti». E sul lungo termine? I parcheggi non temporanei, che saranno realizzati nei prossimi anni, utilizzeranno la formula del partenariato pubblico-privato. «I tre o quattro che hanno già presentato i progetti - conclude il vice sindaco - dovranno fare il loro iter, ovvero quello previsto dalla recente sentenza, perché alcuni di questi sono superiori ai 500 posti.